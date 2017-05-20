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Политика

ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 139 раз 20.05.2017 11:36

Подразделения армянских вооруженных сил, применив крупнокалиберные пулеметы, 60- и 82-миллиметровые минометы (49 снарядов), в течение суток 139 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны АР, армянские вооруженные силы с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Чинари, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селах Гызылгаджылы, Кемерли, Гушчу Айрым Газахского района, Коханеби, Мунджуглу, Агбулаг, Агдам и на безымянных высотах Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Азербайджанской армии также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Кенгерли, Баш Гервенд, Джевахирли, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана.

Э.Т.

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