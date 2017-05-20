В казахстанском городе Алматы состоялась конференция в рамках «Проекта поддержки инициатив информирования международной общественности о региональной угрозе, возникшей в результате захватнической политики Армении против Азербайджана».

Депутат Милли Меджлиса, профессор Эльман Насиров, выступая на конференции, отметил, что Президент Ильхам Алиев всегда высоко оценивает важную роль азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, в доведении до мировой общественности правды об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Он подчеркнул, что проживающие в Казахстане наши соотечественники также принимают активное участие в этом процессе.

В рамках конференции состоялась презентация книг помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, профессора Али Гасанова «Ходжалинский геноцид: причины, последствия и признание на международной арене» и «Этапы политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев», изданных на 8 языках.

Заместитель председателя Ассамблеи народов Казахстана Абульфаз Хамедов, отметил, что организация таких мероприятий в Казахстане представляет особое значение, играет важную роль в доведении до братского казахского народа правды об Азербайджане.

Консул посольства Азербайджана в Казахстане в городе Алматы Низами Рустамов подчеркнул особую роль глав государств в формировании отношений стратегического партнерства между нашими странами. Он охарактеризовал награждение Президента Нурсултана Назарбаева в рамках визита в Азербайджан орденом «Гейдар Алиев» как высокий показатель двусторонних отношений.

Директор Казахстанского «Дома дружбы» Гулсим Омарова расценила избрание в этом году азербайджанца одним из заместителей Президента Нурсултана Назарбаева в Ассамблеи народов Казахстана как показатель большого доверия главы государства к проживающим в этой стране нашим соотечественникам.

Председатель Союза молодых дипломатов Элтун Ибрагимов, отметив, что азербайджанский и казахский народы объединяют общие ценности, что они связаны друг с другом историческими узами, подчеркнул важность более активного участия молодежи в диаспорской деятельности и взаимоотношениях наших стран.

Заместители председателя Ассоциации азербайджанцев Казахстана Шахверди Бабаев, Гахарман Садиев, представитель обществ Международного красного креста и полумесяца в Центральной Азии Бейляр Талыбов, проректор Алматинской академии экономики и стабильности Лидья Бекенова и другие обратили внимание на высокий уровень стратегического сотрудничества между нашими странами и выразили уверенность в том, что организация таких мероприятий внесет вклад в динамику связей.

Отметим, что проект реализуется при финансовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана.

АЗЕРТАДЖ