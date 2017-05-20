Сопредседатели МГ ОБСЕ должны настоятельно призвать к продолжению субстантивных переговоров с целью изменения в Нагорном Карабахе статус-кво, который является неприемлемым и неустойчивым.

Об этом в субботу написал на своей странице в социальной сети Twitter официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление сопредседателей МГ ОБСЕ.

"Непонятна детская радость армянской стороны в связи со стандартным заявлением сопредседателей. Всем хорошо известно, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий. Прекращение огня - не решение, и не может им быть. Для прочного мира вооруженные силы Армении должны вывести свои войска с оккупированных земель Азербайджана. Сопредседатели ОБСЕ должны настоятельно призвать к продолжению субстантивных переговоров с целью изменения неприемлемого и неустойчивого статус-кво в отношении оккупации", - написал официальный представитель МИД.

Гаджиев отметил, что нелегальное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных землях Азербайджана - главная причина нарушений режима прекращения огня и напряженности.

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