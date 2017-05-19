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Политика

Баку вновь обвинил посредников по Карабаху в несправедливости и необъективности 19.05.2017 12:35

Выступление сопредседателей Минской группы ОБСЕ со стандартным заявлением лишь о режиме прекращения огня вместо упоминания 25-летия оккупации армянскими вооруженными силами Лачинского района Азербайджана и отрицания президентом Армении в своем выступлении в парламенте Обновленных Мадридских принципов уже носит симптоматический характер.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В то время как почти 80-тысячное население Лачина, как и население других оккупированных азербайджанских районов, уже 25 лет живет в положении беженцев и вынужденных переселенцев, выступление сопредседателей Минской группы ОБСЕ с заявлением в день 25-летия оккупации района без обозначения этой даты является несправедливым и необъективным подходом», - констатировал споуксмен азербайджанского МИД.

Он подчеркнул, что «Вооруженные силы Азербайджана действуют на суверенных территориях Азербайджанской Республики, и на фоне оккупации Арменией с применением силы азербайджанских территорий они обеспечивают оборону нашей страны и безопасность гражданского населения».  

«Для предотвращения реальной угрозы полетам азербайджанских летательных аппаратов и пресечения попытки контроля в глубь воздушного пространства Азербайджана выдвинутый 15 мая в провокативной форме на переднюю линию обороны принадлежащий армянским ПВО зенитно-ракетный комплекс «Оса», будучи легитимной законной целью, был уничтожен.

К сожалению, в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, выражающих свою обеспокоенность нарушением режима прекращения огня, вновь закрываются глаза на факт незаконного пребывания военной техники и личного состава вооруженных сил Армении на суверенных территориях Азербайджана. Также в заявлении сопредседателей ничего не говорится о том, что, как и в апреле прошлого года, армянские вооруженные силы подвергли интенсивному обстрелу из минометов и другого оружия компактно проживающее гражданское население и гражданские объекты в Агдамском и Тертерском направлениях фронта, а затем, распространив видео, сами официально признали это», - отметил Х.Гаджиев.

Он подчеркнул, что незаконное пребывание вооруженных сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях является основной причиной возникновения напряженности на фронте и нарушения режима прекращения огня, что хорошо известно каждому.

«Так что выступившие в день 25-летия оккупации Лачинского района и отрицания президентом Армении Обновленных Мадридских принципов сопредседатели Минской группы ОБСЕ в первую очередь, руководствуясь подготовленными ими же самими Обновленными Мадридскими принципами, должны были бы потребовать вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий и призвать к продолжению интенсивных субстантивных переговоров для решения конфликта политическим путем на основе резолюций Совета Безопасности ООН, как это отражено в решении Будапештского саммита ОБСЕ», - резюмировал Х.Гаджиев.

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Ялчин Алиев, Э.Т.

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