Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 113 раз

Подразделения армянских вооруженных сил за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 113 раз, применив при этом 60-миллиметровые минометы (6 снарядов).

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны АР, подразделения армянских ВС с позиций, находящихся в селе Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах и в селе Воскеван Ноемберянского района Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селах Гызылгаджилы, Гаймаглы и Ашагы Аскипара Газахского района Азербайджанской Республики, из села Чинари и с безымянных высот в Бердском районе Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Коханаби и Гаджиалылы Товузского района Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гарагашлы, Кенгерли, Баш Гервенд, Джавахирли, Мерзили и Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Джебраильском районах Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.