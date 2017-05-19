«Армянская сторона распространила видеокадры, на которых якобы отражено, как ВС Азербайджана обстреливают собственные позиции из минометов».

Об этом АПА сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что потерпевшая поражение на поле боя Армения предпринимает неудачные попытки отомстить в виртуальном пространстве: «В настоящее время на различных направлениях фронта, в том числе в Тертер-Агдеринском направлении, проводятся учения.

На видео взрываются не 60-миллиметровые снаряды минометов, как заявляют армяне, а используемые в учениях ручные гранаты. Чтобы понять, что это не снаряды от минометов, не обязательно быть экспертом, а знать немного об оружии».