19 мая 2017 года сокоординатор «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» от Азербайджана Орхан Набиев, а также члены Платформы Мира – председатель Международного Евразийского фонда печати (МЕФП) Умуд Мирзаев, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов – встретились с председателем Ассоциации европейских журналистов, членом Ассоциации турецких журналистов Аднаном Фишенком.

Как сообщили в организации, в ходе встречи господин Фишенк был детально ознакомлен с работой «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».

Далее Аднан Фишенк, выражая полную поддержку идеям Платформы Мира, подписал акт о ее поддержке и в связи с этим сделал заявление о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном».

В заявлении Аднана Фишенка говорится:

«Считаю мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта одним-единственным правильным путем. При этом выражаю уважение территориальной целостности и суверенитету Армении и Азербайджана, а также международно-признанным границам обоих государств.

Также считаю важным выполнение резолюций, принятых Советом безопасности ООН и решений других международных организаций в отношении нагорно-карабахского конфликта. В то же время хочу подчеркнуть важность усилий Минской группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование конфликта.

Азербайджанцы и армяне когда-то имели добрососедские отношения, сформированные в результате многовекового мирного сосуществования. Сегодня, по причине нерешенности конфликта, представления этих народов друг о друге формируются только в контексте войны.

Я выражаю согласие с идеями мирного сосуществования людей и мирного разрешения всех конфликтов.

По причинам, указанным выше, хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта».

1news.az