Согласно Плану совместных действий НАТО-Азербайджан по оказанию помощи некоторым сферам системы военного образования Вооруженных сил в Азербайджане, в Военной академии Вооруженных сил состоялась рабочая встреча по «Оценке военной игры».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в военной игре, проходившей в Военной академии, приняли участие профессора Колледжа Штаба Объединенных Сил США Чарльз Дэвис и Патрик Ханнум, а также профессорско-преподавательский состав и слушатели Военной академии.

В ходе рабочей встречи гостям был представлен брифинг об организации учебного процесса, научной работы в Военной академии, военной игре, проводимой в академии.

Эльшан Рустамов, Г.Р.