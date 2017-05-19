Конгресс азербайджанцев Молдовы выступил с заявлением в связи с ликвидацией деятельности Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по работе с диаспорой, в заявлении выражается обеспокоенность в связи с ситуацией, возникшей вокруг ВАК.

Указывается, что за последние годы данная организация внесла большой вклад в укрепление двусторонних отношений между Азербайджаном и РФ.

Отмечается, что ВАК сыграл большую роль в интеграции в российское общество проживающих в этой стране азербайджанцев, налаживании культурных связей.

«Вот уже 16 лет как деятельность ВАК была направлена на усиление межнационального взаимопонимания, оказание поддержки развитию социально-экономического и культурного сотрудничества между Россией и Азербайджаном», - говорится в заявлении.

Указывается, что многотысячная община азербайджанцев Молдовы выражает сожаление и обеспокоенность решением Верховного суда РФ о ликвидации ВАК.

Напомним, что Верховный Суд России 15 мая аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

Это – массовая общественная организация, объединяющая азербайджанскую диаспору Российской Федерации с целью содействия реализации гражданских прав, национально-культурных, социальных интересов и потребностей соотечественников.

Среди главнейших задач конгресса было содействие укреплению гражданского мира и межнационального согласия в России, развитию и углублению социально-экономического и культурного сотрудничества России и Азербайджана.

В сферу постоянного внимания конгресса входило сохранение культуры, языка, национальной самобытности и традиций азербайджанцев. ВАК содействовал широким связям диаспоры с исторической родиной – Азербайджаном.

Конгресс уделял самое серьезное внимание проблемам защиты прав и социальных интересов азербайджанцев России, удовлетворению их этнокультурных потребностей.

Среди приоритетных задач конгресса было сотрудничество с другими диаспорными организациями на территории Российской Федерации, координация деятельности и активное взаимодействие с международными азербайджанскими организациями.

Читайте по теме:

Минюст России обратился в Верховный Суд с иском о ликвидации ВАК

Госкомитет Азербайджана: Прекращение деятельности ВАК противоречит интересам России и Азербайджана

Член Президиума ВАК Камран Рустамов прокомментировал информацию о возможности упразднения этой структуры - ПОДРОБНОСТИ

Фикрет Садыхов: Москва не должна идти на ликвидацию регистрации ВАК, учитывая высокий уровень взаимоотношений между странами

Эльшан Рустамов, Г.Р.