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Политика
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Азербайджанцы Молдовы обеспокоены ликвидацией ВАК 19.05.2017 17:16

Конгресс азербайджанцев Молдовы выступил с заявлением в связи с ликвидацией деятельности Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по работе с диаспорой, в заявлении выражается обеспокоенность в связи с ситуацией, возникшей вокруг ВАК.

Указывается, что за последние годы данная организация внесла большой вклад в укрепление двусторонних отношений между Азербайджаном и РФ.

Отмечается, что ВАК сыграл большую роль в интеграции в российское общество проживающих в этой стране азербайджанцев, налаживании культурных связей.

«Вот уже 16 лет как деятельность ВАК была направлена на усиление межнационального взаимопонимания, оказание поддержки развитию социально-экономического и культурного сотрудничества между Россией и Азербайджаном», - говорится в заявлении.

Указывается, что многотысячная община азербайджанцев Молдовы выражает сожаление и обеспокоенность решением Верховного суда РФ о ликвидации ВАК.

Напомним, что Верховный Суд России 15 мая аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

Это – массовая общественная организация, объединяющая азербайджанскую диаспору Российской Федерации с целью содействия реализации гражданских прав, национально-культурных, социальных интересов и потребностей соотечественников.

Среди главнейших задач конгресса было содействие укреплению гражданского мира и межнационального согласия в России, развитию и углублению социально-экономического и культурного сотрудничества России и Азербайджана.

В сферу постоянного внимания конгресса входило сохранение культуры, языка, национальной самобытности и традиций азербайджанцев. ВАК содействовал широким связям диаспоры с исторической родиной – Азербайджаном.

Конгресс уделял самое серьезное внимание проблемам защиты прав и социальных интересов азербайджанцев России, удовлетворению их этнокультурных потребностей.

Среди приоритетных задач конгресса было  сотрудничество с другими диаспорными организациями на территории Российской Федерации, координация деятельности и активное взаимодействие с международными азербайджанскими организациями.

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