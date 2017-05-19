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Политика

Наджиба Мустафаева: Европейский суд отверг претензии сепаратистов Нагорного Карабаха 19.05.2017 16:24

На сайте «Вестник Кавказа» опубликована статья аналитика Центра стратегических исследований Азербайджана, доктора философии Наджибы Мустафаевой о значимости решений ЕСПЧ в международном признании факта оккупации Арменией части территории Азербайджана.

Приводим вашему вниманию статью на сайте «Вестник Кавказа» без изменений:

На прошлой неделе правительство Армении приняло решение о выдаче компенсации в размере около 50 тыс. евро на исполнение постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе «Мурадян против Армении».

В ноябре 2016 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу отца солдата и обязал Республику Армения выплатить компенсацию в указанном размере.

Напомним, что истец, отец погибшего Грачья Мурадян, гражданин Армении, проживающий в селе Баграмян, утверждал, что гибель сына стала результатом жестокого обращения со стороны старших по званию.

Кроме этого, истец обращал внимание на то, что в связи с фактом смерти солдата, по официальной версии, наступившей в результате заболевания малярией, не было проведено расследования.

В решении ЕСПЧ, размещенном на его официальном сайте, указывается, что в распоряжении суда есть достаточно доказательств того, что «травма стала результатом жестокого обращения с солдатом со стороны старших по званию, однако в рамках официального расследования эта версия не рассматривалась».

ЕСПЧ постановил, что были нарушены статьи 2 (Право на жизнь), 3 (Запрет пыток) и 13 (Право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и в соответствии со статьей 41 (Справедливая компенсация), суд обязал правительство Армении выплатить потерпевшей стороне компенсацию в размере 50 тысяч евро.

Решением ЕСПЧ ответственность за непроведение расследования смерти военнослужащего армянской армии Сурена Мурадяна в Нагорном Карабахе возложена на Армению, с учетом того факта, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории находятся под контролем Армении, случаи смерти солдат в Карабахе и их расследование – юрисдикция Республики Армения.

Решение ЕСПЧ отсылает и к другому своему решению от 16 июня 2015 года «Чирагов и другие против Армении», в котором суд подтвердил факт осуществления Арменией контроля на территории оккупированных земель Азербайджана – Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

Такие факты, как проведение Вооруженными силами Армении на оккупированных территориях Азербайджана военных учений, прохождение гражданами Армении воинской службы в зоне конфликта, комплектация Арменией незаконных военных формирований, тщетно представляемых Ереваном как «силы самообороны НКР», были учтены ЕСПЧ и приняты в качестве доказательства того, что Армения осуществляет контроль на этих территориях.

Более того, ссылаясь на Гаагскую конвенцию 1907 года о законах и традициях сухопутной войны и Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Суд постановил, что контроль относится к понятию военной оккупации, признав тем самым факт оккупации азербайджанских территорий Республикой Армения.

Особая значимость этих решений ЕСПЧ состоит в том, что факт оккупации Арменией азербайджанских территорий признан международным судебным органом, решения которого имеют обязательную юридическую силу.

Как отмечает заведующий отделом по работе с правоохранительными органами администрации президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров, «Европейский суд положил конец выдуманным претензиям армян. Армения уже нигде не сможет заявить, что образование, называемое ею «Нагорно-Карабахская Республика», существует самостоятельно, а Ереван не несет ответственности за осуществляемую им деятельность». 

Изначально юридическая несостоятельность позиции армянской стороны в рассматриваемом вопросе выражалась в том, что государство как основной, первичный и универсальный субъект международного права обладает ключевыми признаками, присущими исключительно ему. К этим признаками относятся суверенитет, территория и население.

Так, еще первая попытка кодификации международно-правовых признаков государства была дана в Международной конвенции о правах и обязанностях государства, заключенной в Монтевидео (Уругвай) в 1933 году. Согласно ст.1 Конвенции, государство как субъект международного права должно обладать следующими признаками:

1) постоянным населением;
2) определенной территорией;
3) правительством;
4) способностью вступать в отношения с другими государствами.

Так называемая «Нагорно-Карабахская Республика», созданная на оккупированных территориях Азербайджана в результате оккупационной политики Республики Армения, сопровождавшейся этническими чистками азербайджанского населения, и не получившая признания со стороны субъектов международного права – государств мирового сообщества и международных организацией, будучи подконтрольной Республике Армения, не обладает независимой суверенной властью и соответственно, не может быть признана независимым политико-территориальным образованием – полномочным субъектом международного права.

Решения же международного судебного органа – Европейского суда по правам человека, в которых подтверждается факт оккупации территорий Азербайджана вооруженными силами Армении, а также проведение политики этнических чисток против азербайджанского народа («Чырагов и другие против Армении»), окончательно положили конец армянским спекуляциям по вопросу самостоятельности сепаратистского марионеточного режима «НКР», подтвердив, что в нагорно-карабахском конфликте есть только две стороны – Армения и Азербайджан.

1news.az

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