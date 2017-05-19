Мадат Гулиев: Сеть изменников была раскрыта в результате правильного исполнения поручений Президента

«Азербайджанский народ всегда рядом с многоуважаемым Президентом Ильхамом Алиевым. Глава государства уверен в любящем его народе. Внутри Азербайджана нет опасности, но наша страна подвергается угрозам со стороны, так как находится в орбите интересов многих государств и политических кругов».

Как сообщает 1news.az, об этом журналистам заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант, Национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев.

Он отметил, что Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство обороны и Служба государственной безопасности обнародовали заявление о раскрытии разведывательной сети.

«Азербайджан находится в опасном регионе, на стыке интересов Запада и Востока. Поэтому против Азербайджана направлены различные угрозы. Хочу отметить, что эту опасность [разведывательную сеть] выявило само Министерство обороны. Президент Ильхам Алиев дал необходимые поручения генеральному прокурору Закиру Гаралову.

Тут надо подчеркнуть, что [арестованные] не были новичками в разведке. Эта сеть изменников появилась в армии в 1988-1990 годах и была раскрыта в результате правильного исполнения поручений главы государства и руководства Минобороны. Следствие же даст факту [правовую] оценку», - подчеркнул М.Гулиев.

Напомним, что группа военнослужащих и гражданских лиц Азербайджана передала разведке Армении данные, представляющие военную тайну. В отношении группы военнослужащих и гражданских лиц, привлеченных к тайному сотрудничеству, применена мера пресечения в виде ареста. Предпринимаются меры для выявления и привлечения к ответственности всего круга причастных к уголовному делу лиц.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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