Глава Центра политических инноваций и технологий выступил с комментарием для общественно-политических кругов России

«Отношение азербайджанского общества к русскому народу, языку, культуре и государству очень уникально. В основном на Западе, в том числе у наших ближайших соседей, не понимают сущности отношения нашего народа к русскому народу».

Об этом заявил глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу:

«Парадоксально такое отношение народа, который пережил трагедию 20 Января и нагорно-карабахскую оккупацию, к народу, имена представителей которого упоминались в этих двух событиях. Естественно, Азербайджан является толерантным государством, традиции мультикультурализма имеют тысячелетнюю историю.

Однако объяснять толерантностью отношение азербайджанского общества к русскому народу, языку, культуре является лишь очень простой стороной вопроса. Это вопрос, требующий постоянного внимания. Руководство Азербайджана всегда держало такие вопросы в центре внимания.

В столице Азербайджана - Баку функционируют русские православные церкви. Одна из церквей была даже построена на средства азербайджанцев, живущих в России. Этот вопрос не был предан общественной огласке. Он был обнародован общественности в значительной степени именно благодаря популярному русскому эксперту А.Дугину.

В Ереване нет русской православной церкви. Наоборот, армяне построили в Москве церковь, и с религиозной точки зрения два статуса этой церкви привлекают внимание:

ı. Армяне называют свою церковь в Москве Апостольской церковью. Другими словами, эта церковь является единственной Апостольской церковью на Русской земле. Связи создателя григорианской религии с каким-то Апостолом пророка Иисуса является всего лишь выдумкой, это не нашло никакого научного подтверждения. Однако, несмотря на это, армяне именно на фоне российского православия представляют себя в качестве апостольской религии и тем самым с религиозной призмы демонстрируют превосходство армян над русскими.

ıı. Другим же статусом является предоставление в последнее время этим двум церквям статуса храма. Другими словами, армянская церковь является священным местом для христианства. Такой статус не соответствует русским церквям.

В Армении есть католическая церковь, которая была недавно построена в Гюмри. Только после этого для русских военнослужащих Гюмри была построена часовня русской православной религии.

Азербайджан является единственной страной нынешнего СНГ, где другой член СНГ является его врагом, Армения оккупировала азербайджанские земли. В СНГ нет второго такого государства. Общественно-политическая среда России должна учесть это.

Армяне оказывают давление на российскую элиту со всех контекстов, связанных с Азербайджаном. Простой пример. Одна из основных задач, стоящих перед Россией, это не фальсифицировать историю Второй мировой войны. Поднятие флага сепаратистского, непризнанного даже Арменией режима Нагорного Карабаха, на Параде победы 9 мая является фальсификацией истории. В период Великой Отечественной войны не было государства под названием Нагорный Карабах. Нагорно-Карабахская автономная область была составной частью Азербайджанской ССР, и все армяне, направляющиеся из Нагорного Карабаха, были отправлены на войну со стороны военного комиссариата Азербайджанской ССР, являясь гражданами Азербайджанской ССР. Это факт может не знать американец, англичанин, француз. Однако русский специалист знает же это.

Поднятие армянскими сепаратистами флага на параде и такое теплое отношение к этому Москвы, а также то, что за этим не последовало никакого наказания, воспринимается армянами как поддержка официальной Москвой армянского сепаратизма в Нагорном Карабахе. Такое происходит не в первый раз, когда армяне фальсифицируют историю Великой отечественной войны и поднимают флаг сепаратистов. То, что российский истеблишмент «забыл» идеализацию армянами сотрудничавшего с фашистами Гарегина Нжде – неслучайно.

Другое наше отличие от армян заключается в том, что, несмотря на распространение нации по всему миру, увеличение численности – все намного больше привязаны к своим корням. Мало подверглись ассимиляции. Поэтому вне зависимости от нахождения в большей степени принадлежат себе. Армяне разбросаны по всему миру и везде показывают себя намного ближе к государству, в котором проживают. Можем привести бесконечное множество примеров на эту тему. Однако слова известного шансонье Шарля Азнавура можно принять как самое обобщенное понятие: «Я француз, но француз армянского происхождения».

Деление азербайджанцев на этом фоне на такие группы как азербайджанцы России, азербайджанцы Турции, азербайджанцы Ирана является искусственным вмешательством в монолитность нашего народа. У официальных лиц России есть представление о результатах дискуссий о национальной принадлежности молдаван-румын.

Высказывания о том, что термины «Всероссийский» или «Общероссийский» не на своем месте - тоже ложь. Термины «Всероссийский» или «Общероссийский» достаточно широко используются в России, в частности в официальном контексте.

Общественно-политическая среда России должна учитывать, что Азербайджан является составной частью Южного Кавказа, и Азербайджан несет прямую ответственность за происходящее на Южном Кавказе, он является самым большим и ведущим государством Южного Кавказа. Мы не отрицаем коренные интересы России на Южном Кавказе. Если участие России в Южном Кавказе косвенное, то Азербайджан несет прямую ответственность за Южный Кавказ. Если Россия относится к Южному Кавказу как к Закавказью, то мы – как к составной - южной части Кавказа.

В настоящее время некоторые вопросы вооружения - это то, что может создать достаточно серьезные обсуждения между Россией и Азербайджаном. Однако есть определенный предел вооружения Азербайджана. Некоторые наши соседи воспринимают безмерно большое вооружение Азербайджана, как опасность для себя. По мнению этого соседа, у Азербайджана в настоящее время хватает сил для изгнания армян, освобождения своих земель от оккупации даже с помощью автоматического оружия. Поэтому нет необходимости закупать современное вооружение, оружие дальнего действия, тяжелую технику в большем, чем требуется количестве.

Нельзя допустить превращения Южно-Кавказского региона в склад вооружения. Это противоречит нашим коренным интересам, а также косвенно противоречит интересам России. Сегодня кто-то может увидеть торговлю оружием как один из вариантов пополнения бюджета России. Однако при стратегическом подходе к этому вопросу нужно учитывать, что этот регион затрагивает интересы и других государств. В том числе исторические и другие связи стран в регионе, которые Россия считает своим союзником, могут возродиться с новым аппетитом. Поэтому то, что Россия сейчас поставляет оружие в этот регион, не означает, что применение этого оружия спустя 5-10 лет будет соответствовать интересам России.

Самое лучшее - это решить нагорно-карабахскую проблему. Решение нагорно-карабахской проблемы для таких соседей как Россия и Иран является делом нескольких часов.

Высказывания об армянской чести является ничем иным, как миф. Сейчас армяне стоят в очереди у дверей турок для устройства на работу в качестве уборщиков.

Доход России, полученный от возникшей в южно-кавказском регионе экономической активности после урегулирования нагорно-карабахского конфликта, может намного превзойти доходы России от продажи вооружения Азербайджану и Армении.

Армяне продолжают предательства по отношению к русскому народу со времен участия в убийстве А.С.Грибоедова. Создание на Южном Кавказе «малой Армении» и на его основе армянского государства, переселение армян в Нагорный Карабах, передача Зангезура Армении лишь повысило аппетит армян. Взрыв в Московском метро усилил веру спецслужб США в разрушительную силу армян на территории СССР. Был подготовлен план разрушения СССР. План был подготовлен в соответствии с возможностями армян. Все началось с Нагорного Карабаха. Армяне Москвы в соответствии со сценарием Запада прибрали к рукам элиту русского народа для реализации антироссийских планов.

Ни один армянин России не предан ей до конца. Сегодня глава группы компаний «Ташир» С.Карапетян занят заменой русских топонимов на армянские. Это является историей. Это невозможно стереть. С.Карапетян - мелкий армянский националист и, конечно же, должен тратить заработанные в России деньги на национальные интересы армян. По предпринятым им шагам можно понять, что у него есть достаточно широкие связи и в США, и в Грузии. Рубен Варданян потратил почти полмиллиарда долларов на развитие английского языка в Армении. Однако состояние русского языка в Армении находится в плачевном состоянии.

Согласно армянским СМИ, с конца 2016 года растет число трансфертов из России в Армению. Кроме того, увеличивается объем трансфертов из Армении в США, и Европу. Получается, что Армения вновь превратилась в один из главных маршрутов по передаче российских денег на Запад. Вспоминается деятельность компаний «Yukos Armenia» и «Yukos CIS». Именно за счет Алексаняна в Армении была учреждена компания «Yukos CIS», посредством которой российские 4 миллиарда долларов были переведены на Виргинские острова. Сейчас Путин поставил запрет на вывоз российских денег в сторону Запада. Однако проживающие в России армяне заняты нарушением запрета Путина.

Было бы очень хорошо, чтобы МИД и Минюст России изучили учредительные документы «Yukos CIS» в Армении. Пусть расследует не технические моменты в документах ВАК, а то, кто из официальных лиц России и каким образом дал разрешение на учреждение «Yukos CIS».

Происходящее открыто показывает, что это – антиазербайджанская провокация армян, но в то же время это не только антиазербайджанская провокация. На самом деле армяне под предлогом борьбы против Азербайджана по большей части ведут борьбу против России. Поэтому последние провокации проживающих в России армян также являются полностью антироссийской провокацией.

Армяне в России сильны. Мы знаем это. Однако, несмотря на все это, независимый Азербайджан всегда старался нормализовать отношения с Россией. Предлагаемые официальным Баку предложения в сторону России были реализованы только после того, как президентом стал В.Путин. Свой первый визит среди стран СНГ он совершил именно в Азербайджан. То, как во время первого визита он преклонил колено на Аллее шехидов, вызвало положительные эмоции всего азербайджанского народа. Именно этим можно обосновать такое хорошее отношение к России азербайджанского народа, пережившего трагедию 20 Января и оккупацию Нагорного Карабаха. Этот шаг Путина обладает потенциалом определить азербайджано-российские отношения на ближайшие столетия.

Во всех предпринимаемых азербайджанским правительством шагах – в международной и региональной политике – всегда учитывается российский фактор. Политика Азербайджана – политика баланса. Азербайджан – государство, народ, имеющие интеллектуальные, политические и экономические возможности для проведения независимой политики. Поэтому не в наших интересах создавать проблемы ни с одним из соседних и региональных стран, в особенности с таким мощным соседом как Россия. Некоторые секторы сельского хозяйства и экономики Азербайджана строятся на долгосрочном сотрудничестве с Россией. С этой точки зрения отношения с Россией несут только позитивный смысл для Азербайджана в геополитическом, политическом, экономическом и региональном контексте.

После развала СССР на Северном Кавказе России долгое время царила напряженность. В то время и Россия, и Азербайджан были не такими сильными государствами. После того, как Азербайджан и Россия укрепили свою государственность, деструктивные и негативные процессы на Северном Кавказе были предотвращены. Сегодня РФ выделяет достаточно средств на Северный Кавказ. Однако этот регион превратился в черную дыру финансовых и политических ресурсов России. В этом контексте ослабление Азербайджана как государства может создать условия для возвращения прошлых процессов на Северном Кавказе.

Одним из гарантов стабильности на Северном Кавказе является мощь Азербайджанского государства и народа. А это в свою очередь диктует особенные и уникальные отношения между странами и народами. Эти отношения укрепляются за счет проживающих в России азербайджанцев и проживающих в Азербайджане русских. То, насколько сильной будет позиция азербайджанцев России, настолько будет сильной роль моста между двумя странами.

Некоторые официальные лица России не должны попадать в ловушку армян. Динамичное развитие отношений между Россией и Азербайджаном больше всего вызывало недовольство Армении и мировых армян. Потому что главной опорой армян в продолжении оккупации азербайджанских земель были отношения с Россией. Демонстрируя отношения с Россией всему Западному миру и другим государствам мира, армяне смогли препятствовать участию этих стран в решении нагорно-карабахского конфликта.

С улучшением азербайджано-российских отношений наблюдается продвижение в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. А это пугает армян. Поэтому армяне, используя традиционные и новые методы, находят путь к российской элите. К участию в 60-летнем юбилее председателя Союза армян России, а также главы Всемирного армянского конгресса А.Абрамяна всей российской элиты можно подойти только с этого контекста. Даже ближайшее окружение В.Путина передало поздравление от имени российского лидера. А.Абрамян – человек, сумевший превратить мелкое воровство в крупное. Такое отношение российской элиты к человеку, не имеющему большого интеллекта и воспитания, а также приглашение на это мероприятие лидера сепаратистов Нагорного Карабаха, на самом деле показывает, что армяне России, в том числе такие как А.Абрамян, начали с новой силой портить российско-азербайджанские отношения.

В отношениях между Россией и Азербайджаном были и тяжелые времена. Однако Азербайджан в такие времена мог обойти давление России, которая в тот период была под сильным влиянием армян. Азербайджану удалось снять блокаду России. Именно в один из таких периодов Азербайджан подписал «Контракт Века», построил Баку-Тбилиси-Джейхан, реализовал другие проекты глобального масштаба и заработал деньги. Богатый Азербайджан сейчас приходится России союзником.

Армения всегда занималась конфликтогенностью, в процессе развала СССР армяне были инструментом в руках США. В этот процесс была также втянута российская элита. Армяне и сейчас следуют этому пути. Привлечением группы официальных лиц России армяне намерены нанести серьезный удар по политике России на пространстве СНГ, а также при необходимости развалить Россию изнутри. Напомнив политику армян по Сирии и отказ от предложения Путина в этом направлении, можно открыто увидеть, кем является нынешнее руководство Армении и каково его отношение к России. Президент Армении С.Саргсян 3 раза открыто отверг предложения Путина. Армяне России ни разу не высказали претензий С.Саргсяну по этому вопросу. Этот вопрос вовсе не был актуализирован. Однако со стороны Азербайджана в адрес России никогда не было и не предвидится подобных шагов.

Судьба Армении, а также других стран региона и сегодня зависит от азербайджано-российских отношений. Каким будут отношения между Россией и Азербайджаном, так и будут протекать процессы в регионе. Связи между Россией и Азербайджаном будут определять отношения Турции и Ирана к России. Успех политики России на Ближнем Востоке также зависит от того, каким будут отношения между Россией и Азербайджаном.

Все это требует долгосрочного и успешного развития отношений между двумя народами и странами. Между Азербайджаном и Россией нет альтернативы взаимодополняющей политике».