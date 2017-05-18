Минобороны АР: Армия Армении потеряла в этом году около 50 военнослужащих

За прошедший период текущего года боевые и небоевые потери армии Армении составляют не 26, а около 50 человек.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Армении, информация, распространенная в армянских СМИ, о том, что в ВС Армении зарегистрировано 26 потерь, не соответствует действительности.

«Военно-политический режим Армении, как всегда, искажает число потерь своих ВС. Чтобы убедиться в этом, стоит лишь ознакомиться со всеми материалами о потерях в армии, опубликованных армянскими СМИ, начиная с января текущего года, по сей день. Если принять во внимание тот факт, что не ведется регистрации призывников с оккупированных территорий Азербайджана, а также различных наемников армянского происхождения, привлеченных сюда, то потерь еще больше», - отметили в пресс-службе Минобороны.

Р.Д., И.А.