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Политика

Захарова: Российская сторона призывает предотвратить рост напряженности в зоне конфликта 18.05.2017 19:07

«Россия как посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта осуждает нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем брифинге заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Москва призывает стороны предотвратить рост напряженности в зоне конфликта: «Что же касается встреч по урегулированию конфликта, пока анонсировать нечего, как только будет информация, мы ее предоставим».

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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