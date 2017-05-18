Делегация Европарламента едет в Баку обсудить ход переговоров по новому соглашению с ЕС

Делегация во главе с председателем Комитета Европарламента по внешним делам Дэвидом МакАллистером 22 – 25 мая посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Как сообщили в Делегации ЕС в Азербайджане, основной целью визита станет продвижение переговоров по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, углубление отношений между ЕС и Грузией, а также подведение итога завершенным недавно переговорам ЕС с Арменией по новому соглашению.

В каждой их трех стран члены делегации встретятся с президентами, спикерами парламентов, депутатами от правящей и оппозиционных партий, а также с гражданским обществом.

«Этот регион представляет собой большую значимость от Европейского союза, он также является ключевым партнером европейской политики партнерства», - сказал МакАллистер накануне визита.

«В намерении углублять наше партнерство мы разделяем единые интересы, в частности, в вопросах поддержки мира и безопасности, развития торговли, а также защиты таких ценностей, как демократия, верховенство закона, эффективное управление, права человека и фундаментальные свободы», - цитирует слова главы миссии Делегация ЕС в Баку.

Начнется визит с посещения Баку в понедельник, 22 мая. Отсюда делегация Европарламента отправится в Тбилиси, а затем в Ереван. Выводы миссии по итогу визита будут отражены в докладе Европарламента.

ЕС и Азербайджан в этом году начали работу над новым юридическим базовым документом – Соглашением о партнерстве и сотрудничестве. Старт переговорам был дан в Брюсселе 7 февраля, на следующий день после визита в Бельгию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так как в Брюсселе в феврале обсуждались лишь технические вопросы – график встреч сторон, последовательность обсуждаемых вопросов и прочее – этот раунд считают предварительным. Первый полноценный раунд переговоров состоялся в Баку 25 апреля.

Переговоры будут идти по трем тематическим блокам – политика и безопасность; торговля и инвестиции; другие вопросы экономики, социальной, гуманитарной и культурной сфер. Начнутся обсуждения с политического блока и могут занять около двух лет.

Елена Остапенко