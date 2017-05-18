Ильхам Алиев: Мы должны отметить в следующем году запуск в эксплуатацию TANAP

Историческим событием назвал Президент Азербайджана Ильхам Алиев пуск в эксплуатацию новой полупогружной буровой установки (ППБУ) имени Гейдара Алиева.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

«Это историческое событие в нефтяной промышленности Азербайджана. Потому что до сегодняшнего дня в Азербайджане буровая установка такой величины не конструировалась», - заявил глава государства на церемонии открытия ППБУ. Президент Ильхам Алиев подчеркнул,

что то, что подобная гигантская установка была сооружена в Азербайджане, очень радует.

«Подавляющее большинство людей, участвовавших в строительстве этой установки – граждане Азербайджана. Здесь мы видим успешное исполнение очередного проекта сотрудничества с иностранными партнерами. Конечно же, это реальность. Потому что Азербайджан долгие годы успешно сотрудничает с зарубежными партнерами. Зарубежные компании вкладывают инвестиции в Азербайджан. Но инвестиции в эту установку вложены Азербайджанским государством», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в Азербайджане доходы от нефти направляются, в том числе, на подобные масштабные проекты, и подчеркнул, что в реализацию данного проекта Госнефтефондом и Госнефтекомпанией Азербайджана было вложено около 1 млрд долларов.

«То есть это показывает и нашу силу, и наши возможности. Также это показывает, что нефтяная промышленность в Азербайджане развивается успешно», - заявил глава государства.

Президент отметил, что ППБУ имени Гейдара Алиева будет работать на перспективном газоконденсатном месторождении «Абшерон».

«Уверен, что мы в скором времени, в течение нескольких лет, увидим хорошие результаты и с месторождения «Абшерон». На повестке имеются и другие наши перспективные проекты. «Умид» - там уже идет работа. К проектам «Бабек», «Карабах» зарубежные компании вновь проявляют интерес. В свое время был подписан контракт, затем он был расторгнут. Но мы знаем, и зарубежные партнеры видят, что на месторождении «Карабах» тоже есть большие запасы. То есть, все эти работы мы проводим последовательно, чтобы наша страна еще больше усилилась, и чтобы в нашу страну поступило еще больше доходов. Что же касается реализованных нефтяных проектов, то сейчас они все успешно работают. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан действует уже 11 лет, успешно реализуется проект «Южный газовый коридор». Уверен, что мы добьемся своевременного исполнения и этого проекта. Мы должны отметить в следующем году запуск в эксплуатацию TANAP, являющегося основной частью этого проекта», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил сотрудничество с зарубежными партнерами: «Это сотрудничество построено на очень здоровом фундаменте. В Азербайджане успешно действуют как компании-инвесторы, так и компании-контракторы. Конечно же, у них есть свои корпоративные интересы. У нас же государственные интересы, и эти интересы совпадают. Считаю, что в Азербайджане созданы прекрасные условия для зарубежных инвесторов. Все контракты утверждены законом, что создает доверие у инвесторов».

Президент подчеркнул, что ППБУ имени Гейдара Алиева может вести буровые работы в любом месте.

«Наверное, нефтяники хорошо знают, что в советское время не было возможности идти в места, где глубина моря была больше 200 метров. Возможно, именно поэтому нам удалось сохранить месторождения «Азери»-«Чыраг»-«Гюнешли», «Шахдениз» для сегодняшнего независимого Азербайджана. Если бы тогда были такие возможности, то мы лишились бы и этих месторождений. Как нефтяных запасов подавляющего большинства наших основных месторождений на суше, которые иссякли во времена царской России и в советский период. Но с этой установкой мы можем вести буровые работы в любом месте. Эта установка может работать на глубине моря 1000 метров. По предоставленной мне информации, глубина бурения установки составляет 12 тыс. метров, а масса - 26 тыс. тонн. Вот эти цифры сами по себе показывают, какому большому проекту мы дали старт. В то же время показывают, какую хорошую работу проделали наши работники, инженеры, рабочие», - сказал глава государства.

Ялчин Алиев, Э.Т.