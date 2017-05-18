Конвенция о правовом статусе Каспийского моря может быть подписана на ближайшей встрече глав прикаспийских государств, которая должна состояться в Казахстане.

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

17 мая в Астрахани состоялось совещание российских послов в прикаспийских странах. Главной темой мероприятия была подготовка встречи президентов прикаспийских государств. Как отметил Г.Карасин, в ходе совещания был проведен всесторонний анализ ситуации. «Главный вывод - реально финализировать работу над конвенцией и подписать ее на пятом каспийском саммите, который намерен созвать у себя Казахстан», - сказал он.

По словам замминстра, дата проведения саммита пока не определена. «В будущей конвенции, абсолютное большинство положений которой уже согласовано, гармонично сбалансированы потребности всех прибрежных стран, не ущемляются национальные интересы ни одной из них, - подчеркнул Г.Карасин. - Конвенция гарантирует сохранение на Каспии зоны безопасности, предсказуемости и добрососедства; создает благоприятные условия для развития взаимовыгодных проектов в экономике, энергетике, транспорте; обеспечивает понятные режимы судоходства и природопользования, в том числе в сфере рыболовства и управления совместными запасами биоресурсов, проведения научных исследований. Это отвечает чаяниям миллионов людей, проживающих в Каспийском регионе - как в России, так и в других странах».

В частности, пояснил он, на переговорах отрабатывается общеприемлемая формула строительства подводных трубопроводов, учитывающая как насущные экономические потребности пяти нефте- и газодобывающих стран, так и общие озабоченности по поводу возможного ущерба окружающей среде Каспия от транспортировки углеводородов по трубам.

АЗЕРТАДЖ