Книга руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева «Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам» (Berg-Karabach. Aus den Quellen erforschte Geschichte) издана швейцарским издательством Publishing Partners на немецком языке.

Как сообщает Азертадж, издательство Publishing Partners также займется распространением книги в различных библиотеках и книжных магазинах Швейцарии.

В книгу, посвященную историческим корням армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, включены различные ценные источники, отражающие причины возникновения конфликта, и отчетливо свидетельствующие о принадлежности этого региона азербайджанским государствам, исторически существующим на данной территории.

Издание на немецком языке фундаментального научного труда по Нагорному Карабаху - исторической земле Азербайджана - имеет особое значение с точки зрения расширения читательской аудитории.

Наряду с тем, что труд сыграет важную роль с точки зрения повышения информированности немецкоязычных читателей о реалиях Карабаха, он станет ценным научным источником для исследователей и студентов.

Книгу можно будет приобрести как в Швейцарии, так и на онлайн порталах по продаже книг Германии и Австрии.

В настоящее время книгу можно заказать на сайтах www.buchhaus.ch, www.orellfuessli.ch, www.lehmanns.ch, www.buch.ch (Швейцария),

www.buecher.de, www.hugendubel.de, www.osiander.de, www.buchhandel.de, www.thalia.de, www.amazon.de (Германия),

www.thalia.at, www.buchhandlung-frick-webshop.at, www.herder.at (Австрия).

Ф.Багирова