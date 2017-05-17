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Политика

В глубине души мы понимаем армянский народ - Посол Израиля 17.05.2017 14:22

Визит одного из министров Израиля в июле выведет двусторонние отношения на новый рубеж, считает посол Израиля в Армении Элияху Иерушалмин.

Предполагается подписание ряда межправительственных соглашений, включая договор об облегчении въезда граждан Армении на Святую землю.

«Я пока не раскрою карты, кто из израильских министров приедет в июле в Армению. Скажу, что визит будет иметь особое значение, он важен для двустороннего взаимодействия», - сказал Иерушалмин в беседе с корреспондентом Sputnik Армения, побывавшим в Израиле в рамках пресс-тура.

Посол сообщил, что на этой неделе приедет с рабочим визитом в Ереван для подготовки к подписанию соглашений, касающихся межгосударственного взаимодействия в сфере культуры и упрощения визового режима для граждан Армении.

Первый шаг для сближения двух стран сделан — 17 мая между Арменией и Израилем возобновляется авиасообщение. Самолеты авиакомпании «Armenia» будут летать регулярно по четвергам и воскресеньям из Еревана в Тель-Авив и в обратном направлении. Продолжительность полета в один конец — 2,5 часа. 

«О необходимости открытия прямых рейсов говорилось во время моей встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване. Авиакоммуникации играют первостепенную роль в развитии межгосударственных отношений», - сказал Иерушалмин.

Он уверен, что это будет способствовать притоку туристов как из Армении в Израиль, так и наоборот. Посол привел в пример Грузию, куда ежегодно летают около 100 тысяч пассажиров из Израиля. Иерушалмин считает, что красоты Армении никого не оставят равнодушным, особенно народ, который имеет много общего с евреями.

«Наши трагедии схожи, а армяне веками проживают в Израиле. Здесь они себя чувствуют лучше, чем в других странах. Мы все в глубине души понимаем армянский народ», -  сказал Иерушалмин.

Элияху Иерушалмин был назначен на должность посла Израиля в Армении с местопребыванием в Иерусалиме 23 марта текущего года.  

Он считает большой честью служить укреплению дружбы двух древних народов и развитию межгосударственных отношений между ними. Иерушалмин надеется, что в ближайшем будущем в Армении будет открыто посольство Израиля.

А.А.

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