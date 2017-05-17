Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82-миллиметровые минометы (28 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, Воскеван Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гызылгаджилы, Гушчу Айрым Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гарагашлы, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.