Армения подтвердила факт обстрела населенных пунктов Азербайджана

Армянская сторона распространила видеоматериал обстрела населенных пунктов и позиций подразделений Вооруженных сил Азербайджана и информацию о якобы потерях с азербайджанской стороны.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, сегодня утром было официально заявлено о факте интенсивного обстрела подразделениями вооруженных сил Армении из минометов разного калибра позиций Вооруженных сил и населенных пунктов Азербайджана в Агдамском направлении фронта.

Распространяя данный видеоматериал, Армения продемонстрировала, что периодически обстреливает не только позиции Вооруженных сил, но и населенные пункты Азербайджана, тем самым подтвердив, что продолжает осуществлять провокационные действия против мирного азербайджанского населения.

Министерство обороны заявляет, что в результате обстрела противника потерь среди мирного населения и личного состава Вооруженных сил Азербайджана нет, боевая техника не пострадала.

Р.Д., И.А.