Обсуждены вопросы установления военных связей между Азербайджаном и Японией - ФОТО

17 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Японии в АР Теруюки Катори.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, особо отметив усилия, направленные на укрепление сотрудничества и взаимного доверия между Азербайджаном и Японией во многих сферах, министр пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.

Выразив удовлетворенность началом дипломатической миссии в Азербайджане, посол отметил, что приложит все усилия для развития отношений, в частности установления военных связей между двумя странами.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по военно-политической ситуации и безопасности в регионе, а также вопросам сотрудничества в других направлениях.

Эльшан Рустамов, Г.Р.