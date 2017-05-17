Противник подверг обстрелу позиции ВС Азербайджана и населенные пункты в агдамском направлении фронта

Начиная с вечера 16 мая в течение ночи подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу из минометов разного калибра позиции Вооруженных сил Азербайджана в агдамском направлении фронта и населенные пункты в глубине обороны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в то же время примененные противником боевые беспилотные летательные аппараты не причинили никакого ущерба из-за своего низкого качества.

В результате предпринятых неотложных действий противник был подавлен, боевая техника Вооруженных сил Азербайджана не пострадала, среди личного состава потерь нет. Выпущенные противником снаряды в основном упали на пустующие посевные участки и на территории вблизи населенных пунктов.

Министерство обороны заявляет, что Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку.

Эльшан Рустамов, Г.Р.