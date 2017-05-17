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Политика

Открытие IVИгр исламской солидарности – в центре внимания арабских СМИ 17.05.2017 02:42

Торжественная церемония самого ожидаемого события для мусульманских стран - IV Игр исламской солидарности широко освещается ведущими СМИ ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии, Катара и других стран.

Сообщается, что на Бакинском Олимпийском стадионе, вмещающем в себя 65 тысяч зрителей, состоялась грандиозная и фееричная церемония открытия Исламиады, на которой Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил открытыми IV Игры исламской солидарности. Первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета Игр исламской солидарности «Баку-2017» Мехрибан Алиева выступила с речью о значении проведения в Азербайджане Исламских игр, призванных объединить в эти дни представителей четырех континентов. Также с приветственной речью выступил генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества Юсуф аль-Усаймин, который выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за организацию на столь высоком уровне этого спортивного праздника.

По мнению обозревателей арабских СМИ, высокий уровень и тщательная подготовка Оргкомитетом церемонии открытия Игр было ожидаемо и Азербайджан в очередной раз продемонстрировал всему миру, что он может на самом высоком мировом уровне проводить крупные международные спортивные мероприятия, такие как Первые Евроигры, Формула-1 и др.

Арабские СМИ особо отмечают, что церемония открытия стала настоящим спортивным праздником, и Азербайджан в слайдах и образах, продемонстрированных во время церемонии открытия, отобразил впечатляющие достижения и вехи развития исламской цивилизации и незыблемую связь Азербайджана с историей и традициями исламского мира.

Оргкомитет Игр исламской солидарности, пишут СМИ, на самом высоком уровне отразил основные характерные признаки Ислама. Особенно всех впечатлило проникновенное исполнение Алимом Гасымовым азана с импровизированного минарета. Были продемонстрированы яркие постановки, сопровождающиеся древними народными мелодиями и бессмертными произведениями азербайджанских композиторов.

Особо отмечается, что Азербайджан проведением Исламиады и грандиозной и запоминающейся церемонией открытия послал месседж всему миру с призывом единства, гармонии, взаимопонимания, мира и солидарности между странами Организации исламского сотрудничества и во всем мире.

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