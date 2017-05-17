МИД ответил на предвзятую статью об Азербайджане в зарубежном издании

На портале eurasianet.org 15 мая была опубликована статья Джошуа Кучера «Как были открыты Исламские игры, или Азербайджан борется с мусульманской идентичностью».

В статье искажена информация о традициях светскости в Азербайджане, вопросах, связанных с Исламскими играми, говорится о якобы уничтожении мечетей в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, 17 мая глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал на этом же сайте ответную статью.

В своем материале Х.Гаджиев указал на неверное отражение Джошуа Кучером религиозной ситуации в Азербайджане.

«В Азербайджане мусульмане, христиане и иудеи живут многие столетия в мире и согласии, и это является особенной характеристикой азербайджанского народа», - отмечает он.

В ответ на утверждения о якобы разрушениях мечетей в Азербайджане, Х.Гаджиев пишет, что если в советский период в Азербайджане было лишь 17 мечетей, то к началу 2017 года их число достигло 2166.

«На Кавказе самая большая синагога была недавно построена также в Азербайджане», - отмечает он.

Автор статьи указывает, что во время своего визита в Баку в сентябре 2016 года Папа Римский Франциск охарактеризовал Азербайджан как мост между различными религиями и цивилизациями.

«Секуляризм в Азербайджане - это не только конституционная норма, но и образ жизни», - отмечает автор публикации и призывает для понимания сути секуляризма в Азербайджане внимательно почитать философов и писателей конца XIX-начала XX века.

Х.Гаджиев отмечает, что радикализм и экстремизм являются предметом серьезной озабоченности для всего мира, в том числе и для исламских стран.

«Автор публикации в своей статье пытался ошибочно представить усилия Азербайджана против некоторых радикальных элементов и терроризма как нарушение религиозной свободы», - указывает Х.Гаджиев, добавляя, что в АР в полной мере обеспечиваются все религиозные свободы.

Х.Гаджиев также отмечает, что Азербайджан проведением Игр исламской солидарности вносит свой вклад в устранение радикальных религиозных идеологий и популяризацию спорта среди молодежи в исламских странах.

Эльшан Рустамов, Г.Р.