USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Политика
Bu xəbər
azərbaycanca

МИД ответил на предвзятую статью об Азербайджане в зарубежном издании 17.05.2017 14:02

На портале eurasianet.org 15 мая была опубликована статья Джошуа Кучера «Как были открыты Исламские игры, или Азербайджан борется с мусульманской идентичностью».

В статье искажена информация о традициях светскости в Азербайджане, вопросах, связанных с Исламскими играми, говорится о якобы уничтожении мечетей в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, 17 мая глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал на этом же сайте ответную статью.

В своем материале Х.Гаджиев указал на неверное отражение Джошуа Кучером религиозной ситуации в Азербайджане. 

«В Азербайджане мусульмане, христиане и иудеи живут многие столетия в мире и согласии, и это является особенной характеристикой азербайджанского народа», - отмечает он.

В ответ на утверждения о якобы разрушениях мечетей в Азербайджане, Х.Гаджиев пишет, что если в советский период в Азербайджане было лишь 17 мечетей, то к началу 2017 года их число достигло 2166.

«На Кавказе самая большая синагога была недавно построена также в Азербайджане», - отмечает он.

Автор статьи указывает, что во время своего визита в Баку в сентябре 2016 года Папа Римский Франциск охарактеризовал Азербайджан как мост между различными религиями и цивилизациями.

«Секуляризм в Азербайджане - это не только конституционная норма, но и образ жизни», - отмечает автор публикации и призывает для понимания сути секуляризма в Азербайджане внимательно почитать философов и писателей конца XIX-начала XX века.

Х.Гаджиев отмечает, что радикализм и экстремизм являются предметом серьезной озабоченности для всего мира, в том числе и для исламских стран.

«Автор публикации в своей статье пытался ошибочно представить усилия Азербайджана против некоторых радикальных элементов и терроризма как нарушение религиозной свободы», - указывает Х.Гаджиев, добавляя, что в АР в полной мере обеспечиваются все религиозные свободы.

Х.Гаджиев также отмечает, что Азербайджан проведением Игр исламской солидарности вносит свой вклад в устранение радикальных религиозных идеологий и популяризацию спорта среди молодежи в исламских странах.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

145количество просмотров
МИД ответил на предвзятую статью об Азербайджане в зарубежном издании
Айдын Мирзазаде: «Заявление о сотрудничестве армян с ИГИЛ против Азербайджана сделано неспроста, возможно, уже есть контакты»
Число аргументов, говорящих о неготовности Армении к мирному урегулированию, не уменьшается – Мубариз Ахмедоглу

Результат недавней московской встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении неизвестен, однако деятельность официального Еревана направлена на то, чтобы и эта встреча осталась безрезультатной, считает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.
ВС Армении из минометов обстреляли азербайджанские позиции
Открытие IVИгр исламской солидарности – в центре внимания арабских СМИ
Минобороны Азербайджана прокомментировало сообщения об угрозах Армении сбить вертолет Закира Гасанова

«Воздушное пространство Азербайджана, руководство Министерства обороны надежно и беспрерывно охраняются
Азербайджанская делегация примет участие в конференции по организации соревнований «Армейские международные игры - 2017»
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Следствие рассматривает несколько версий суицида молодой женщины в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОФутболист Саудовской Аравии чудом спасся от смерти на Исламиаде – ВИДЕООбъявленный вчера пропавшим мальчик нашелся в Нардаране - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНазвана самая пьющая страна в миреСочинский «вор в законе» прибыл на сходку в Чехии c диппаспортом Армении – ФОТОИстория о том, как азербайджанские озабоченные мужчины «достали» иностранную студентку возмутила соцсетиНа Исламских Играх штангист перекрестился после выполненного упражнения - ВИДЕОВ Баку нашлась мать брошенной на улице девочки – ФОТОАктер из «Джентльменов удачи» и «Обыкновенного чуда» умер от рака в СШАСвобода словоблудия: кому нужна раскрутка тайной сети антиазербайджанской пропаганды

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 мая14:10 В сети презентован трейлер фильма «Майкл Джексон: В поисках Нетландии» - ВИДЕО14:02 МИД ответил на предвзятую статью об Азербайджане в зарубежном издании13:49 Моника Беллуччи прибыла во Францию для открытия юбилейного Каннского кинофестиваля – ФОТО13:35 Айдын Мирзазаде: «Заявление о сотрудничестве армян с ИГИЛ против Азербайджана сделано неспроста, возможно, уже есть контакты»13:26 В Баку состоялось открытие выставок WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro13:20 Число аргументов, говорящих о неготовности Армении к мирному урегулированию, не уменьшается – Мубариз Ахмедоглу13:13 «Исламиада»: Расул Чунаев проиграл в полуфинале – ОБНОВЛЯЕТСЯ13:07 «Да, бросила, и правильно сделала»: Мать маленькой Ягмур снимает с себя всю ответственность за избитую и брошенную на улице дочь - ВИДЕО12:55 Новый адрес здоровья и красоты – центр İncəbelli – ФОТО12:54 Президент Азербайджана принял бывшего председателя Сената Нидерландов - ФОТО12:48 Объявленный вчера пропавшим мальчик нашелся в Нардаране - ФОТО - ОБНОВЛЕНО12:33 На пост министра труда Франции может быть назначена армянка - ФОТО12:27 Рафаэль Агаев: «Я не зазнаюсь, как некоторые наши спортсмены - хожу и в моллы, и в чайхану за 1 манат»12:21 В Вашингтоне состоялась фееричная премьера фильма «Али и Нино» - ФОТО12:03 Как стать звездой интернета в 106 лет? - ВИДЕО