Айдын Мирзазаде: «Заявление о сотрудничестве армян с ИГИЛ против Азербайджана сделано неспроста, возможно, уже есть контакты»

Как уже сообщалось, в Армении выступают за «сотрудничество с террористической организацией ИГИЛ для ослабления и ликвидации Азербайджана».

Как ранее сообщал 1news.az, с подобным призывом в Ереване выступил командир первого диверсионно-разведывательного отряда Вова Вартанов.

Вартанов счел вполне допустимым сотрудничество с ИГИЛ. «Ну, конечно, не зарегистрированный на бумаге союзник, а просто делать приятные нам дела», - пояснил он.

«Армения признает то, что у них в голове. То, что они делают негласно, вопреки здравому смыслу и международно-правовым нормам», - заявил, комментируя данное высказывание депутат Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Мирзазаде.

«Похоже, они окончательно потеряли голову. Я думаю, что это заявление было озвучено неспроста, видимо, уже есть определенные контакты», - сказал депутат.

По словам депутата, хотя в Сирии была очень сильная армянская диаспора, Армения не участвуют ни в защите нынешнего режима, ни в борьбе с режимом Дамаска.

«Видимо, они стоят в стороне и ждут конца данной борьбы», - сказал он.

А.Мирзазаде указал, что политика и идеология нынешнего режима Армении ничем не отличается от идеологии ИГИЛ. Вопреки международно-правовым нормам РА не признает территориальную целостность Азербайджана.

«Изгнание более одного миллиона азербайджанцев с оккупированных территорий, Ходжалинская трагедия - все это на совести нынешних армянских руководителей», - сказал он.

Депутат отметил, что подобная политика Армении завела страну в тупик.

«Население массово мигрирует, ни о каком развитии и привлечении инвестиций в Армению не может идти речи. А самое главное сегодня - Армения как государство не состоялось. И в этом отношении они ищут любой путь лишь бы сохранить свою власть, свое влияние», - сказал он, указав, что все их попытки будут тщетны и Армении рано или поздно придется отвечать за свои действия.

Отвечая на вопрос, с чем связан тот факт, что информационно-аналитический портал News.am удалил данную новость, депутат сказал, что, возможно, они поняли, что допустили ошибку.

«Однако все-таки и отношения, и связи с ИГИЛ остаются и, наверное, мы еще не раз об этом услышим», - резюмировал он.

Эльшан Рустамов