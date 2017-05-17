Число аргументов, говорящих о неготовности Армении к мирному урегулированию, не уменьшается – Мубариз Ахмедоглу

Результат недавней московской встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении неизвестен, однако деятельность официального Еревана направлена на то, чтобы и эта встреча осталась безрезультатной, считает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

Он отметил, что МИД Азербайджана заявляет о готовности к новым встречам, и даже подчеркнул возможность проведения встречи президентов.

«По мнению же армянской стороны, сначала в регион должны прибыть сопредседатели. Сопредседатели также должны быть в Нагорном Карабахе. Вопрос о проведении встречи министров иностранных дел будет решен после визита сопредседателей. О встрече президентов не может быть и речи.

Хотим напомнить другой аргумент, показывающий степень готовности азербайджанской и армянской сторон к мирному урегулированию. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров неоднократно заявлял о готовности к встрече с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в любое время, в любом месте, в любом формате. Налбандян же избегает таких встреч, он предпочитает только сидеть за обеденным столом. Естественно, мы не считаем его чревоугодником. Однако такое поведение создает условия для того, чтобы он выражался двусмысленно. При необходимости он заявляет о проведении встречи с сопредседателями. А когда выгодно, заявляет своему народу о том, что эта встреча не являлась официальной, а была неформальной.

Другие аргументы также свидетельствуют о том, что Армения не готова к урегулированию:

I. Позиция, которой придерживается президент Серж Саргсян, начиная с последних дней парламентских выборов, направлена лишь на отдаление своего народа и окружения от урегулирования. То, что сам Саргсян, премьер-министр, экс-президент Левон Тер-Петросян на парламентских выборах выражали по нагорно-карабахскому урегулированию позицию, отличающуюся от традиционной армянской позиции, видимо, было сделано для нейтрализации давления России. Сделанные позже заявления и его посещение Нагорного Карабаха свидетельствуют о его возвращении к традиционной позиции отрицания.

II. Премьер-министр Армении Карен Карапетян в своем интервью корреспонденту общественного радио Австрии Элизе Васc продемонстрировал, что находится очень далеко от идеи урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

III. Анализ позиции МИД Армении показывает, что у Еревана нет никакой конкретной позиции по мирному урегулированию. Все заявления направлены на отрицание или нейтрализацию конкретики.

IV. Франсуа Олланд, который был до недавнего времени президентом Франции, совершал последовательные шаги для организации встречи президентов Азербайджана и Армении. Усилия Олланда остались безрезультатными из-за президента Армении. Армяне Франции считают Олланда проармянским. Администрация Олланда в последние дни разрешила назвать площадь в городе Марсель именем армянского террориста Тейлеряна.

V. Обнаружение 300 кг азербайджанских яблок в магазинах Еревана создало видимость приближения 300-тысячной азербайджанской армии в Ереван.

VI. Зарубежные представители и международные организации, заинтересованные в вопросе нагорно-карабахского урегулирования, не выражали никакого мнения о достижении мирного урегулирования. Однако, исходя из происходящего, понимают, что события идут в неправильном направлении.

VII. Американский сопредседатель Ричард Хогланд отметил, что настало время для встречи президентов и достижения серьезных соглашений. Однако он не может сказать, какой из президентов готов к встрече, а какой нет. Бывший американский сопредседатель Джеймс Уорлик на пресс-конференции, проведенной в Баку во время последнего визита в регион, открыто заявил о готовности Президента Азербайджана Ильхама Алиева к встрече с президентом Армении. Однако некоторое время спустя на пресс-конференции в Ереване не выразил никакого мнения о готовности президента Армении к встрече. Иными словами, сопредседатели точно знают о том, что Президент Азербайджана готов к встрече, а президент Армении избегает этой встречи. Но не говорят об этом открытым текстом», - сказал М.Ахмедоглу.

По его словам, существует большая необходимость в серьезном подходе сопредседателей к своей работе.

«Таким образом, основной структурой, на которую опирается Армения в политике по уклонению от мирного урегулирования, являются сопредседатели Минской группы ОБСЕ. По крайней мере, сопредседатели в предложенном Арменией варианте, учитывая нормы и принципы ОБСЕ, подготовив дорожную карту, могли бы представить ее широкой общественности. Таким образом, уклонение Армении от мирных переговоров, занятость имитацией и курс МГ ОБСЕ по созданию условий для этого продолжается в новом виде. А это делает войну неизбежной.

Война в регионе нагорно-карабахского конфликта является угрозой для России. Об этом заявил американский сопредседатель. Сопредседатели знают о том, что затягивание решения нагорно-карабахского конфликта также является угрозой для России. Рано или поздно Россия будет вынуждена сделать шаг в направлении нейтрализации одной из этих угроз. Сопредседатели, видимо, не учитывают это», - указал политолог.

Макарян ставит себя выше В.Путина из-за того, что является как армянином, так и генералом

М.Ахмедоглу напомнил, что недавно командующий армяно-российской объединенной группировкой войск генерал-майор Андраник Макарян заявил, что президент и верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин не может отдавать ему приказы.

«Всем известна суть создания армяно-российской объединенной группировки войск. РФ объединила расположенный на границе с Турцией и Нахчыванским регионом Азербайджана V армейский корпус ВС Армении со 102-й российской базой. Таким образом, принимая во внимание историческую конфликтогенность, нейтрализовала нынешний провокационный потенциал Армении. Армения недовольна Россией. Ищет повод для того, чтобы нанести удар по России. К тому же, Армения не является независимым государством, может совершить любой шаг под влиянием России или Запада. Очень много фактов по этому поводу. Россия занимается серьезными вопросами на Ближнем Востоке. У России есть серьезные соперники, идут бои без правил. Поэтому огонь, открытый Арменией в направлении Турции или Нахчывана, покажет себя в операциях России в Сирии. Россия лишила Армению войск, чтобы предотвратить подобные провокации. А командующим армяно-российской объединенной группировкой войск должен был быть армянин. Потому что Россия уверена в своих силах. За счет этой группировки войск не только командующий этой группировки, но и даже президент Армении превратились в работников, находящихся в подчинении верховного главнокомандующего России. Верховный главнокомандующий РФ Путин должен был отдавать приказы, связанные с армяно-российской объединенной группировкой войск, президенту Армении Саргсяну, а не Макаряну. Таким образом, относиться к генералу Макаряну как к армянину является самым верным.

В свое время российской военной базой в Армении командовал полковник Андрей Рузинский. Рузинский под большим влиянием армянского руководства и некоторых армян Москвы в интервью газете «Красная Звезда» о целях российской базы в Армении заявил о том, что одной из главных целей этой базы является вмешательство в вероятную войну в Нагорном Карабахе.

Некоторое время спустя В.Путин начал свой визит в Армению не с Еревана, а с Гюмри. Рузинский в период пребывания Путина в Гюмри был изгнан с руководимой базы. Появился в последний момент. Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил РФ Путин будучи в Гюмри назвал цели и задачи военной базы России в Армении. Среди этих целей не было вмешательства в нагорно-карабахский конфликт. Сейчас все политики России и Армении поняли, что в понимании России Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Россия и как государство, и как член ОДКБ не совершит военного вмешательства в Нагорный Карабах в случае войны. Рузинский позже был отстранен не только от командования 102-ой военной базой, но и даже от официальной военной системы России. Сейчас командует каким-то отрядом самообороны в Донбассе.

По логике Путина Макарян давно должен был быть отстранен от командования армяно-российской объединенной группировкой войск и звания генерала. Видимо, нахлебники председателя союза армян России А.Абрамяна не допускают того, чтобы высказывания А.Макаряна о Путине дошли до самого российского лидера», - подытожил М.Ахмедоглу.