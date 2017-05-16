В немецком городе Аугсбург при сотрудничестве Университета Аугсбург, клуба «Молодых друзей Азербайджана» и Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) была проведена двухдневная международная научно-практическая конференция «Гейдар Алиев, молодежь и мультикультурализм».

Присоединившиеся к проекту шесть студентов из Университета АДА, Бакинского госуниверситета, Академии госуправления при Президенте Азербайджана, Бакинского исламского университета, Азербайджанского государственного экономического университета, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, а также десятки студентов-членов Клуба молодых друзей Азербайджана из 17 университетов зарубежных стран, представляющих Грецию, Литву, Россию, Индонезию, Эстонию, Израиль, США, Португалию, Турцию, Болгарию, Италию, Польшу, Германию, Грузию, Швейцарию, Македонию, Чехию и Румынию, приняли участие в этом мероприятии, чтобы поделиться мнением и впечатлениями об азербайджанской модели мультикультурализма, толерантной среде в стране и успешной государственной политике в этом направлении.

Были заслушаны доклады госсоветника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председателя Попечительского совета БМЦМ, академика Кямала Абдуллаева, заведующего кафедрой международного регионоведения Уральского федерального университета, директора Екатеринбургского филиала БМЦМ, профессора Александра Нестерова, доцента Государственного экономического университета, председателя Молодежного объединения партии «Ени Азербайджан» Сеймура Оруджева, руководителя Дрезденского филиала БМЦМ Биргит Вайсгербер, заместителя председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуза Исмайлова.

В рамках конференции с интересной презентацией, которая вызвала большой резонанс среди участников, также выступил глава представительства БМЦМ в Израиле, известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут. Он представил участникам конференции презентацию на тему «Азербайджан - подлинный образец межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога». Он отметил, что Азербайджан - страна с населением, состоящим преимущественно из мусульман, является родным домом также для ряда других этнических и религиозных групп, в том числе зороастризма, христианских и еврейских общин. «Уважение и терпимость к национальным меньшинствам сыграли важную роль с древности до современности. Еще в начале ХХ века в Азербайджане, раньше чем в европейских государствах, в период правления Азербайджанской Демократической Республики, были предоставлены избирательные права женщинам. В этом правительстве также были представлены национальные меньшинства, что является показателем толерантности в данном государстве. И в тот период, и в последующие годы в правительстве Азербайджана, наряду с другими национальностями, в том числе армянами, были представители и еврейского народа. Чего нельзя сказать о соседней Армении, где на высокопоставленные и государственные должности назначались исключительно армяне. Хотелось бы отметить еще одну особенность азербайджанского государства: в отличие от многих европейских стран, азербайджанцы никогда не предавали евреев, как и евреи никогда не предавали азербайджанцев. В годы Второй мировой войны азербайджанцы всеми возможными и невозможными путями спасали евреев от фашистского геноцида», – отметил А.Гут.

Эксперт отметил, что, несмотря на широкомасштабную войну и агрессию соседней Армении против Азербайджана, принцип мирного сосуществования продолжал оставаться определяющим стержнем азербайджанской политики. «Даже когда более 25 лет назад вспыхнул нагорно-карабахский конфликт, азербайджанское общество продолжало сохранять мир и гармонию среди конфессиональных и этнических групп», - отметил А.Гут.

В ходе своей презентации он подчеркнул, что несколько лет тому назад весь мир отмечал 70-летний юбилей освобождения Освенцима. «Хочу отметить, что Холокост - это боль как моего народа, так и всего рода человеческого. Холокост – это трагедия моего народа, трагедия, которая долгое время была закрытой темой. Каждый год во многих странах мира проводится Международный день памяти жертв Холокоста, но я не могу забыть тот день, когда это поминовение проходило в столице светского мусульманского государства – в Баку. В том году я вместе с мэром города Акко Шимоном Ланкри принял участие в конференции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста в Баку, которая была организована при поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма и Бакинского славянского университета. На конференции мои азербайджанские друзья и коллеги осудили жестокость и геноцид, совершенный фашистским режимом против 6 миллионов евреев. Тогда я почувствовал, что азербайджанцы воспринимают боль и страдания еврейского народа, как свои собственные. Евреи и мусульмане в Азербайджане всегда жили мирно, как братья, и были связаны общей историей и судьбой. Как гражданин Государства Израиль, для меня еще раз стало очевидно, что в Азербайджане мультикультурализм и толерантность являются образом жизни. В этом государстве никогда не было и нет антисемитизма», – подчеркнул А.Гут.

«Евреи пережили страшную и беспощадную катастрофу европейского еврейства - Холокост, азербайджанцы же пережили акт геноцида в Ходжалы в 1992 году. Именно поэтому для меня кровавый и варварский акт геноцида в Ходжалы – эта моя личная боль, это и моя личная трагедия. Есть географические названия, которые обозначают гораздо большее, нежели просто точку на карте. Это названия деревень и городов, ставших символом жестокости и бесчеловечности – Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь, Сонгми. В начале 90-х годов ХХ века этот список пополнился еще одним названием — азербайджанским городом Ходжалы. Эта трагедия – злодеяние против всего человечества. Почему массовая резня и убийство тысяч людей стали на исходе XX века и в начале XXI века коренным пунктом всех коллизий - духовных, нравственных, политических, втягивая в себя все остальные проблемы? Да потому, что, выступив инсуррекцией в Восточной Анатолии против Османской империи в годы Первой мировой войны, армянство не сумело реализовать свою многовековую мечту о «Великой Армении» и решило претворить ее в жизнь за счет земель Азербайджана. Не скрывая свою суть, армянские националисты не собирались останавливаться и продолжали свои ужасающие преступления в целях реализации своей многовековой мечты. С целью реализации этой мифической идеи армянство в течение ХХ века несколько раз проводило «этническую» чистку на исконных землях Азербайджана. Вот так искусственно и была создана проблема «Нагорного Карабаха», которая стараниями армянства вступила в новейшую историческую фазу, суть которой заключалась в фальсификации истории Азербайджана, а целью являлась аннексия исторических земель Азербайджана. И в ходе армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и произошел один из актов геноцида, массовая резня в азербайджанском городе Ходжалы.

Армянские вооруженные силы и отряды наемников творили уму непостижимую жестокость и зверства в отношении мирных жителей города Ходжалы. Они не пощадили никого, кто встречался им на пути – это были гражданские лица, не успевшие покинуть город и его окрестности. Это уже исторический факт, что в результате зверства армянских вооруженных формирований 613 человек были убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей – старики, дети, женщины, попав в плен, были подвергнуты невиданным жестокостям, мучениям, оскорблениям и унижениям. Намеренное массовое истребление гражданского населения города Ходжалы проводилось только по одной причине – потому что жители этого города были азербайджанцами. И скажите мне, чем нынешние армянские фашисты отличаются от нынешних кровожадных террористов ИГИЛ?», – вопросил А.Гут.

По его мнению, эта жесткость в отношении невинных детей, женщин и стариков не поддается никакому объяснению. «Мир должен знать о том, что это преступление направлено не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Сегодня люди, занимающие и занимавшие высокие посты в Армении – Сейран Оганян, Серж Саргсян, а также Роберт Кочарян и другие, как виновники случившегося геноцида, должны предстать перед международным судом», - заявил израильский эксперт.

Далее А.Гут заметил, что в отличие от моноэтнической Армении, где всегда наблюдался и сегодня наблюдается высокий уровень антисемитизма, в Азербайджане к представителям всех конфессий и национальностей относятся с большим уважением и заботой. Он сказал: «Как гражданин Израиля, я с благодарностью и гордостью отмечаю, что руководство Азербайджана проявляет заботу и теплое отношение к традициям и жизни всех существующих в Азербайджане общин, включая и еврейскую общину, что не имеет прецедента в мире. Под патронажем Президента страны были построены две синагоги и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Планируется создание еврейского музея в Азербайджане, который будет первым еврейским музеем на Южном Кавказе. Если у кого-то возникает вопрос, как такая страна как Азербайджан, где большинство населения мусульмане, сумела наладить такой диалог, сотрудничество и партнерство с Израилем, достаточно взглянуть на знаменитый еврейский поселок Красная Слобода в горном Губинском районе республики.

Красная Слобода – единственное в мире уникальное место компактного проживания горских евреев после Израиля, настоящая гордость Азербайджана. Здесь евреи и азербайджанцы веками живут как родные братья, они связаны общей историей и судьбой. Азербайджан является и продолжает оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога. Толерантность и мультикультурализм являются ключевыми основами азербайджанского общества. Азербайджан предпринял необходимые усилия по созданию и стимулированию политических и социальных условий для развития и укрепления традиций мультикультурализма и толерантности»,- подчеркнул Арье Гут.

Израильский эксперт отметил, что Президент Ильхам Алиев за свою приверженность светскому государству, толерантности, за уважительное отношение ко всем конфессиям и народам, проживающим в Азербайджане, в том числе и к евреям, заслужил уважение и почтение большей части как израильского общества, так и еврейских общин мира. «В Израиле высоко оценивают усилия Президента Ильхама Алиева по развитию экономики Азербайджана, который становится важным, сильным и независимым участником мирового сообщества. Израиль активно выступает в поддержку территориальной целостности Азербайджана и осуждает агрессивные действия Армении. Израиль, как реальный и подлинный партнер, продемонстрировал свою поддержку Азербайджану относительно возвращения Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов, которые на протяжении 25 лет находятся под оккупацией Армении», - отметил израильский эксперт.

«Отношения между Израилем и Азербайджаном, а также азербайджанских мусульман и азербайджанских евреев нельзя объяснить лишь взаимным интересом. Сегодня общие ценности и общая история пронизывают современные азербайджано-израильские отношения. Обе страны обогащаются наличием межчеловеческих связей и решимости жить в разнообразных религиозно-толерантных обществах. Кроме того, очевидно и ясно, что евреи и мусульмане в Азербайджане мирно сосуществовали и сосуществуют сегодня как настоящие и подлинные братья, и навсегда связаны между собой через общую историю и судьбу», – резюмировал израильский эксперт А.Гут.