В Баку во вторник, 16 мая, проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, в повестку дня заседания включено 10 вопросов. Среди них законопроекты – «О паспортах», «О телекоммуникации», «Об этическом поведении членов муниципалитетов», «Об ограничениях использования табачных изделий» и др.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.