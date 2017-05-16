В Баку во вторник, 16 мая, проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает 1news.az, в повестку дня заседания включено 10 вопросов. Среди них законопроекты – «О паспортах», «О телекоммуникации», «Об этическом поведении членов муниципалитетов», «Об ограничениях использования табачных изделий» и др.
Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.
Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.
Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.
Эльшан Рустамов, Г.Р.