USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Политика

В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса 16.05.2017 12:20

В Баку во вторник, 16 мая, проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, в повестку дня заседания включено 10 вопросов. Среди них законопроекты – «О паспортах», «О телекоммуникации», «Об этическом поведении членов муниципалитетов», «Об ограничениях использования табачных изделий» и др.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

161количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Сделанное из космоса фото Азербайджана удивило астронавта – ФОТОАзербайджанский футболист принес пенальти в свои ворота, разминаясь вне поля – ВИДЕОВ Баку 31-летняя женщина совершила суицид – ФОТО – ВИДЕОДизайнер Гюнель Бейбутова выходит замуж за турецкого бизнесмена – ФОТООтец маленького Мухаммеда: «Я хочу исполнить мечту сына – отправить его в его «Синюю школу». Только пусть живет!..»Азербайджанские банки приостанавливают обналичивание посредством бизнес-картКапризы звезд, которые посетят Баку: невероятные райдеры Мэрайи Кэри, Николь Шерзингер, Таркана и Black Eyed Peas – ФОТОРаспространено фото экс-супруги миллиардера-азербайджанца, отсудившей у него более полумиллиарда долларов – ФОТОАктриса Несрин Джавадзаде станцевала откровенный танец на шесте для стриптиза – ВИДЕОУничтожен зенитно-ракетный комплекс «ОСА» Армении – ФОТО – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 мая12:26 ASAN xidmət: 15 миллионов шагов к успеху! – ФОТО12:20 В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса12:15 Определяются условия создания общественных пляжей12:12 В Украине заблокировали доступ к «Одноклассники», «Яндексу» и «ВКонтакте»12:06 «Боавишта» победила без Эмина Махмудова11:57 Брэд Питт о жизни без Анджелины Джоли: «В мире еще много красоты и любви…» - ФОТО11:41 «Исламиада»: сборная Азербайджана по футболу вышла в полуфинал11:33 Азербайджанский спортсмен ворвался в мировую десятку11:28 Алена Бадалова: «Главой Бруклина май официально объявлен Месяцем кавказского наследия и азербайджанской культуры»11:20 В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла акция по посадке деревьев - ФОТО11:15 «Путешествие в страну сказок» с Kapital Bank продолжается11:01 Мерьем Узерли рассталась с бойфрендом – ФОТО10:58 Треть всех «советских» машин в Баку не прошла техосмотр, полиция начала рейды10:41 Совет Европы призвал Сербию признать расправу в Сребренице геноцидом10:13 Pew Research Center о нетолерантном отношении армян к евреям, мусульманам и цыганам