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Политика

Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 122 раза 16.05.2017 09:47

Подразделения вооруженных сил Армении за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 122 раза, применив при этом 60-миллиметровые минометы (12 снарядов).

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны АР, подразделения армянских ВС с позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селе Гаймаглы Газахского района Азербайджана, из села Айгедзор Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, находящиеся в селе Мунджуглу Товузского района Азербайджана.

Подразделения армянских вооруженных сил с безымянных высот в Красносельском районе Армении обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные  на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Позиции Азербайджанской  армии также подверглись  обстрелу с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шыхлар, Мерзили и Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейсалли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах в Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Джебраильском районах Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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