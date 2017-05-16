Азербайджанская делегация примет участие в конференции по организации соревнований «Армейские международные игры - 2017»

Делегация, возглавляемая заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальником Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенантом Низамом Османовым отбыла в Москву.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, делегация примет участие в 3-й конференции планирования организации соревнований «Армейские международные игры – 2017», которая состоится 17 мая.

Следует отметить, что соревнования «Армейские международные игры – 2017» планируется провести с 29 июля по 12 августа этого года на территории пяти стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика и Российская Федерация).

Эльшан Рустамов, Г.Р.