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Политика

Азербайджанская делегация примет участие в конференции по организации соревнований «Армейские международные игры - 2017» 16.05.2017 19:15

Делегация, возглавляемая заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальником Главного управления боевой подготовки и военного образования генерал-лейтенантом Низамом Османовым отбыла в Москву.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, делегация примет участие в 3-й конференции планирования организации соревнований «Армейские международные игры – 2017», которая состоится 17 мая.

Следует отметить, что соревнования «Армейские международные игры – 2017» планируется провести с 29 июля по 12 августа этого года на территории пяти стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика и Российская Федерация).

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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