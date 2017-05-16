Глава ВАК отвергает решение Верховного суда РФ о закрытии организации

Президент Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) Фазиль Курбанов выступил с заявлением, в котором отвергает принятое накануне Верховным судом РФ решение о прекращении деятельности ВАК и просит помощи лично у Президента России Владимира Путина.

«15 мая 2017 года Верховный суд Российской Федерации принял беспрецедентное решение о ликвидации крупнейшей диаспорской азербайджанской организации - Всероссийский Азербайджанский Конгресс. Данная организация, объединяющая в своих рядах более 2-х миллионов азербайджанцев, проживающих практически во всех регионах России, была создана в 2001 году по инициативе Президента Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. За 16 лет своей деятельности организация сыграла огромную роль в содействии укреплению гражданского мира и межнационального согласия в России, развитии и углублении социально-экономического и культурного сотрудничества России и Азербайджана. Важное место в деятельности организации занимало также оказание помощи нашим соотечественникам для гармоничной адаптации к культуре и традициям России, местным законам, условиям и порядкам жизнеустройства. Сегодня региональные организации Конгресса во взаимодействии с региональными и местными органами власти проводят огромную работу по оперативной реакции вызовам времени», - указывается в заявлении.

Однако, признает Ф.Курбанов, в деятельности организации в прошлые годы допускались ошибки в ведении и оформлении требуемой документации, порой не было оперативной реакции на письма Минюста РФ, нарушались требуемые сроки проведения заседаний Центрального совета организации, имели место другие просчеты технического характера.

«Между тем, Минюстом РФ также были выдвинуты и необоснованные обвинения в наличии некорректности в проведенных региональных собраниях, хотя эти замечания (даже в случае их обоснованности) не влияли на кворум и легитимность принятых решений на указанных собраниях. Также хочу отметить, что эти замечания не могут быть соотнесены к центральному органу организации. Минюст РФ категорически отказался принять все письменные доводы в неправомерности выдвигаемых обвинений. Более того, Минюст РФ в течение четырех месяцев каждый раз при отводе их замечаний как не состоятельных пытался выискать новые огрехи в деятельности организации. Все это свидетельствует о том, что задача Минюста РФ была не помочь организации исправить ошибки, не оказать содействие в правильной организации ведения документации, а любыми способами реализовать поставленную задачу по ликвидации диаспорской организации целого народа, являющегося неотъемлемой частью российского народа. А это недопустимо», - подчеркнул президент ВАК.

По его словам, главное заключается в том, что Минюст РФ не выдвинул ни одного обвинения по деятельности организации: «Это очень важно. Значит, Минюст РФ полностью одобряет ту положительную деятельность организации, направленную на укрепление связей между Россией и Азербайджаном, а также большую работу по интеграции азербайджанцев в правовое поле России».

По сути, констатировал он, все выдвинутые обвинения (обоснованные и необоснованные) носят чисто технический характер и совершенно не соотнесены к фундаментальным задачам организации, которая успешно их решает.

«На суде было нами заявлено, что новое руководство организации уже провело большую работу по искоренению ранее допущенных ошибок, разработало комплекс мер, исключающих повтора в будущем такого рода просчетов. Однако заведомо принятое решение было реализовано судебным путем», - отметил Ф.Курбанов.

При этом он «глубоко убежден, что высказывания в различных СМИ, что действия Минюста РФ связаны с активацией в последнее время различного рода экстремистских сил против азербайджанцев России, не соответствует действительности».

«Также убежден, что интерпретация действий Минюста РФ как инструмента политического давления на азербайджанское руководство не выдерживает критики. Сегодняшний уровень взаимоотношений, личные доверительные товарищеские отношения между президентами двух стран позволяют решать любую проблему», - утверждает глава ВАК. По его мнению, это надо расценивать всего лишь как недоработку среднего звена аппарата Минюста РФ на фоне имеющихся в деятельности организации просчетов и ошибок в ведении документации.

«Поэтому это вызывает серьезную озабоченность. Считаю, что решение Верховного суда РФ является ущербным, контрпродуктивным. По сути, речь идет об ущемлении гражданских прав азербайджанцев России. Нельзя ликвидировать общественную диаспорскую организацию целого народа, проживающего в Российской Федерации, за ошибки и просчеты функционеров в ведении документаций на фоне больших и полезных дел организации на благо Российской Федерации, тем более, азербайджанского народа, который за 200-летнее совместное пребывание с российским народам в едином историко-географическом пространстве никогда не участвовал в террористических, противозаконных формированиях антигосударственной направленности», - подчеркивает Ф.Курбанов.

Он отмечает, что на последнем съезде было обновлено руководство организации, которое сформулировало основные тезисы, задачи, решения которых требуют вызовы времени.

«Ставилась задача принципиальной реконструкции деятельности организации, не только структурной, но и функциональной. Организация должна превратиться в родной дом нашего соотечественника, где будут защищены его гражданские права, оказано содействие в области здравоохранения, доведена до широкой российской общественности история азербайджанского народа, его богатая культура, правда о карабахском конфликте. И самое главное - расширение плоскости взаимных интересов России и Азербайджана. Но, к сожалению, мы не были услышаны», - отмечает президент ВАК.

По его мнению, решение Верховного суда РФ может иметь далеко идущие последствия.

«Обращаясь к руководителям региональных и местных организаций, прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на провокационные действия экстремистских сил.

Мы полностью отвергаем решение Верховного суда. Выражаем надежду, что высшие судебные инстанции РФ с пониманием отнесутся к нашим доводам и озабоченности.

Я прошу высшее политическое руководство страны и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина отнестись с вниманием к сложившейся ситуации», - подытоживается в заявлении.

Ялчин Алиев, Э.Т.