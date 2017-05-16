Госкомитет: Решение о закрытии ВАК может подорвать веру азербайджанцев в объективность РФ в карабахском урегулировании

Аннулирование Верховным судом РФ по иску Министерства юстиции этой страны регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК), являющегося крупнейшей азербайджанской диаспорской организацией в России, может нанести подорвать веру азербайджанского общества в объективность этой страны как посредника в урегулировании карабахского конфликта.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Как отмечается в документе, аннулирование регистрации ВАК было встречено всей азербайджанской общественностью и соотечественниками, проживающими в России и других зарубежных странах, с чувством глубокого сожаления и серьезной обеспокоенности. В нем говорится, что, несмотря на все усилия соответствующих госструктур, отдельных организаций Азербайджана, а также руководства ВАК, Верховный суд России обеспечил иск о ликвидации одной из крупнейших общественных организаций, действующих в этой стране, и тем самым допустил несправедливость.

«Основываясь на многочисленных обращениях проживающих в России и других странах мира соотечественников, Госкомитет еще раз заявляет, что это решение полностью противоречит духу отношений стратегического партнерства между двумя странами и сути многовековых дружеских связей наших народов.

В то время как сотрудничество между Азербайджаном и Россией ускоренно развивается, и наши народы и государства все больше нуждаются во взаимной поддержке, данное принятое решение может бросить тень на формировавшееся долгие годы между нашими странами доверие», - подчеркивается в заявлении.

Принимая во внимание обеспокоенность азербайджанской общественности и диаспоры, Госкомитет подчеркивает, что анализ продолжавшихся несколько месяцев вокруг ВАК процессов, полученная из различных источников информация привели к возникновению подозрений в том, что за решением о прекращении деятельности организации стоит целенаправленная работа определенных сил, видящих в азербайджано-российском стратегическом партнерстве угрозу своим интересам.

«Госкомитет с пониманием относится к протесту представителей общественности, СМИ, а также активистов диаспоры и считает важным довести до внимания, что в нынешний чувствительный момент возлагать ответственность за принятое решение на отдельных лиц, госструктуры и руководство ВАК неверно. Все съезды, собрания ВАК проводились при согласовании с соответствующими госструктурами РФ. На всех выборах на руководящие посты ВАК выдвигались кандидатуры признанных российской общественностью, политической элитой авторитетных лиц. Поэтому имеются серьезные основания для заключения о том, что основания, указанные в решении суда, абсолютно субъективны и неадекватны.

Принимая во внимание необходимость уважительного подхода к решению суда, ВАК в соответствии с российским законодательством обратится в соответствующие судебные инстанции и постарается восстановить справедливость. Будут предприняты все необходимые шаги для пересмотра в соответствии с законом судебного решения о ликвидации ВАК и получения полностью объективного и справедливого правового результата, служащего интересам наших народов», - подытоживается в заявлении.

Ялчин Алиев, Э.Т.