Официальные Баку и Рим поздравили друг друга с 25-летием установления дипотношений

Министры иностранных дел Азербайджана и Италии Эльмар Мамедъяров и Анджелино Альфано обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В своем письме итальянскому коллеге Э.Мамедъяров отметил, что развитие на протяжении 25 лет двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах вызывает чувство удовлетворения. Он выразил надежду на то, что успешные проекты с участием Азербайджана и Италии, особенно проект ТАР, будут служить усилению дружбы между двумя государствами и народами и в дальнейшем.

Принимая во внимание, что Италия с 2017 года вошла в Тройку ОБСЕ, Э.Мамедъяров подчеркнул, что Баку связывает большие надежды с усилиями этой страны в направлении скорого и справедливого разрешения карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана.

В письме А.Альфано говорится, что за прошедшие 25 лет двум странам удалось наладить важное сотрудничество, особенно в экономической сфере, в результате чего Италия постепенно превратилась в основного торгового партнера Азербайджана. По его словам, Италия готова прилагать совместные усилия для углубления и диверсификации торгово-экономических связей, изучения новых возможностей для компаний и гражданских обществ двух стран.

А.Альфано подчеркнул, что Италия продолжит оказывать решительную поддержку интенсификации отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Отметив, что Италия всегда положительно относилась к началу работ по согласованию нового соглашения о партнерстве между Азербайджаном и ЕС, министр выразил уверенность в том, что это создаст благоприятные возможности для стимулирования диалога по представляющим взаимный интерес вопросам и усиления двусторонних связей во всех областях.

Ялчин Алиев, Э.Т.