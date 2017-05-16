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Политика
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В Милли Меджлисе осудили ликвидацию Верховным судом РФ Всероссийского азербайджанского конгресса 16.05.2017 14:05

Есть некоторые силы, которые хотят нанести урон азербайджано-российским отношениям.

Об этом 16 мая на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде.

По его словам, ликвидация Всероссийского азербайджанского конгресса бросает тень на сотрудничество между двумя странами.

В свою очередь, спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов указал, что нет такой неправительственной организации, у которой не было бы каких-либо проблем в  документации.

«Это же ведь решаемый вопрос», - сказал он.

Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса, руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–Россия Али Гусейнли указал, что Азербайджан всегда на всех международных трибунах поддерживал Россию, сейчас слово за Россией.

А.Гусейнли отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Россией за последние годы.

«Принятое Верховным судом РФ решение о ликвидации ВАК может нанести серьезный урон нашим отношениям», - сказал он, выразив надежду, что в это решение будет внесена поправка.

Напомним, что Верховный суд России аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса. Глава организации Фазиль Гурбанов назвал решение суда несправедливым и заявил, что будет подана апелляционная жалоба.

Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде Конгресса при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

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