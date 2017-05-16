В парламенте выразили недовольство ликвидацией в РФ Всероссийского азербайджанского конгресса.

Различные международные силы неоднократно подвергали давлению Азербайджан из-за России, однако мы никогда не предпринимали ничего против ее интересов.

Как сообщает 1news.az, об этом во вторник, 16 мая, заявил выступивший на пленарном заседании Милли Меджлиса заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

По его словам, Милли Меджлис должен выразить свою позицию касательно ликвидации в РФ ВАК.

«Что это значит? В Азербайджане большое количество детских садов, школ, которые функционируют на русском языке. В Армении нет даже детских садов с русским языком. Я как председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям обращусь в соответствующие органы для подготовки отчета о проверке деятельности действующих в Азербайджане российских общин и центров», - сказал он.

Напомним, что Верховный суд России аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса. Глава организации Фазиль Гурбанов назвал решение суда несправедливым и заявил, что будет подана апелляционная жалоба.

Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде Конгресса при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

Читайте по теме:

Минюст России обратился в Верховный Суд с иском о ликвидации ВАК

Госкомитет Азербайджана: Прекращение деятельности ВАК противоречит интересам России и Азербайджана

Член Президиума ВАК Камран Рустамов прокомментировал информацию о возможности упразднения этой структуры - ПОДРОБНОСТИ

Фикрет Садыхов: Москва не должна идти на ликвидацию регистрации ВАК, учитывая высокий уровень взаимоотношений между странами

Эльшан Рустамов, Г.Р.