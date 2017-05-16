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Политика

Необходимо проверить деятельность функционирующих в Азербайджане российских центров - Сиявуш Новрузов 16.05.2017 13:55

В парламенте выразили недовольство ликвидацией в РФ Всероссийского азербайджанского конгресса.

Различные международные силы неоднократно подвергали давлению Азербайджан из-за России, однако мы никогда не предпринимали ничего против ее интересов.

Как сообщает 1news.az, об этом во вторник, 16 мая, заявил выступивший на пленарном заседании Милли Меджлиса заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

По его словам, Милли Меджлис должен выразить свою позицию касательно ликвидации в РФ ВАК.

«Что это значит? В Азербайджане большое количество детских садов, школ, которые  функционируют на русском языке. В Армении нет даже детских садов с русским языком. Я как председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным образованиям обращусь в соответствующие органы для подготовки отчета о проверке деятельности действующих в Азербайджане российских общин и центров», - сказал он.

Напомним, что Верховный суд России аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса. Глава организации Фазиль Гурбанов назвал решение суда несправедливым и заявил, что будет подана апелляционная жалоба.

Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде Конгресса при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

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