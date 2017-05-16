В Милли Меджлисе выразили недовольство ликвидацией в РФ Всероссийского азербайджанского конгресса.

Россия, как и Азербайджан, многонациональная страна, где говорят о высокой толерантности, но, к сожалению, в данный момент нельзя утверждать, что в этой стране ко всем народам и национальностям относятся так же, как у нас, в Азербайджане.

Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Милли Меджлиса заявил депутат Михаил Забелин.

По его словам, проживающие в Азербайджане русские высоко ценят уважительное отношение азербайджанского народа к русскому языку, русской культуре и ее ценностям.

«Безусловно, нас удивляет позиция, которая сложилась вокруг ВАК. За последнюю неделю я неоднократно связывался с руководством ВАК и, честно говоря, у меня была уверенность, что Верховный суд примет верное решение, но уже в 8 часов вечера узнал, что суд фактически подтвердил исковое заявление Министерства юстиции. У нас есть месяц для того, чтобы бы исправить положение и отменить это решение», - сказал он.

М.Забелин также выразил благодарность депутатам, которые взвешенно оценили ситуацию вокруг ВАК.

«Думаю, что азербайджано-российская межпарламентская комиссия должна категорично высказать свою позицию и добиться отмены решения суда», - сказал он.

Напомним, что Верховный суд России аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса. Глава организации Фазиль Гурбанов назвал решение суда несправедливым и заявил, что будет подана апелляционная жалоба.

Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде Конгресса при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

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