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Политика

СГБ предупредила СМИ о недопустимости обнародования государственных тайн 15.05.2017 12:25

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предупредила средства массовой информации о недопустимости обнародования данных, являющихся государственной тайной.

Как сообщили 1news.az в отделе по связям с общественностью СГБ АР, в последние дни ряд информационных интернет-сайтов распространил сведения о некоторых лицах, тайно сотрудничавших с упраздненным ныне Министерством национальной безопасности, а также об их секретных псевдонимах.

«По факту в СГБ началось разбирательство для проверки подлинности всех этих данных, являющихся государственной тайной, и выявления их источника.

Служба государственной безопасности заявляет, что сведения о лицах, на конфиденциальной основе сотрудничающих (или сотрудничавших в прошлом) с органами разведки, контрразведки, органами, занимающимися оперативно-розыскной деятельностью, являются государственной тайной.

Обнародование подобных данных влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством», - подчеркнули в Службе государственной безопасности.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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СГБ предупредила СМИ о недопустимости обнародования государственных тайн
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