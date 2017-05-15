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Политика

Глава МИД Азербайджана: «В дипломатии переговоры ради переговоров не существуют» 15.05.2017 00:09

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал, что после визита сопредседателей, возможна встреча министров иностранных дел.

Как сказал АПА министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в принципе встреча возможна: «Следуя логике встречи в Москве министров иностранных дел троих стран у меня сложилось такое впечатление, что вывод войск взамен на мир или территории взамен на мир возможно. Эта логика всего переговорного процесса за последние 12 лет. Но в дипломатии переговоры ради переговоров не существуют.  Уже всем ясно, что Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана».

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