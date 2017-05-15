Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгедзор, Айгепар и на безымянных высотах Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Гаймаглы, Бала Джафарли, Гызылгаджилы, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, в селах Мунджуглу, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Немирли, Гарагашлы, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.