Закрытие офиса ОБСЕ в Ереване вызвало определенное беспокойство у Армении и проармянских сил, отмечает директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

«Однако закрытие ереванского офиса ОБСЕ произошло не сразу:

I. Все структуры ОБСЕ в нагорно-карабахском урегулировании занимали позицию, оказывающую Армении помощь.

II. Минская группа ОБСЕ, отложив урегулирование, была занята созданием условий для имитации мирных усилий Армении, а в действительности - укреплением статус-кво.

III. Ереванский офис ОБСЕ превратился для Армении в один из важных источников финансирования.

IV. Этот офис в последние 10 лет реализовывал проекты, которые могли бы прямо или косвенно повлиять на военные аспекты нагорно-карабахского урегулирования.

V. Офис ОБСЕ в Ереване большую часть последних 10 лет возглавляли граждане РФ, являющиеся армянами по национальности.

VI. Бакинский офис ОБСЕ был закрыт по странной причине. Глава офиса ОБСЕ в Баку гражданин Франции азербайджанского происхождения Алексис Шахтахтинский при вручении верительных грамот сфотографировался с Президентом Ильхамом Алиевым.

В Азербайджане фотографирование Президента с послами при церемонии вручения верительных грамот - в порядке вещей То, что А.Шахтахтинский сфотографировался с Президентом Ильхамом Алиевым, не понравилось послу США в ОБСЕ Даниэлю Байеру.

Однако глава ереванского офиса ОБСЕ Андрей Сорокин наверное получил благодарность от посла США в ОБСЕ Даниэля Байера за то, что завершая свои полномочия, обсудил с первой леди Ритой Саргсян в доме президента Армении вопросы спонсорства и организации благотворительного концерта за счет офиса ОБСЕ в Ереване», - отметил политолог.

«Происходящее требует еще большего продвижения вперед. В противном случае, как и отсутствие офиса ОБСЕ в Баку, у них также не будет офиса в Ереване. МИД Армении два раза хвастались тем, что единственный офис ОБСЕ в регионе находится в Ереване. Таким образом, Ереван будет лишен одного из источников финансирования и бахвальства», - подчеркнул М.Ахмедоглу.

По его словам, самой большой проблемой ОБСЕ является принятие решений на основе консенсуса.

«Армения до сих пор пользовалась этим. Сейчас и Азербайджан начал использовать механизм консенсуса ОБСЕ в свою пользу. В таком случае лучшим вариантом является применение принципа «консенсус -1». В консенсусологии (в особенности в систематизации научных исследований и социологии) широко применяются принципы «-1» и «-2». Сейчас необходимо применять эти механизмы и в ОБСЕ. В этом случае активность Минской группы ОБСЕ в урегулировании возрастет. Для Армении посредническая миссия МГ ОБСЕ не будет безальтернативной. Таким образом, в регионе за короткое время установится мир, стабильность и развитие. Потому что нагорно-карабахская проблема будет решена», - убежден М.Ахмедоглу.