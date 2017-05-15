Руководство России вмешается в процесс, сложившийся вокруг Всероссийского Азербайджанского Конгресса, и предотвратит ликвидацию регистрации организации, полагает эксперт, председатель общественного объединения «Центр исследований международных отношений» Руфиз Гонагов.

Об этом он сказал, комментируя новость о рассмотрении вопроса о регистрации ВАК в Верховном суде РФ 15 мая по обращению Минюста страны.

«Как известно в Азербайджане отношение к России и русскому населению на высоком уровне. В Азербайджане нет никакой дискриминации к гражданам страны русской национальности, нет никаких препятствий для жизни и деятельности в республике. Азербайджан толерантная страна. В то же время, между Азербайджаном и Россией существует дружба на высоком уровне. Имеются широкое сотрудничество с Россией как с ближайшим соседом, налажены широкие связи в области политики, экономики, дипломатии. Все это дает основание предположить, что вопрос о ликвидации регистрации ВАК является очередной провокацией и попыткой навредить отношениям двух стран, предпринятой со стороны проармянских кругов и сил нежелающих развития отношений между РФ и Азербайджаном»,- сказал он.

Гонагов заметил в то же время, что сложившаяся ситуация не сможет нанести вред межгосударственным отношениям.

«Я не думаю, что это может навредить отношениям между двумя государствами. В то же время не думаю, что руководство России, президент РФ Владимир Путин допустит подобный шаг. Уверен, что высокий уровень отношений и крепкая дружба между президентами Азербайджана и России будут способствовать тому, что В.Путин примет меры для предотвращения этого. Среди азербайджанской общественности, азербайджанцев в России есть серьезная обеспокоенность в связи с данным вопросом», - добавил он.

По его мнению, ситуация вокруг ВАК и возможная ликвидации его регистрации может бросить тень и на посредническую миссию России в карабахском урегулировании: «Как известно, Азербайджан подвергся агрессии, и Россия в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ задействована в урегулировании карабахского конфликта. В связи с этим разворачивающиеся события могут бросить тень на посредническую миссию России в Минской группе.

Наряду с этим решение о ликвидации регистрации ВАК бросит тень и на исторически сложившиеся дружественные отношения. Поэтому я надеюсь, что эта провокация будет пресечена. Как мне кажется, подобное является результатом деятельности групп во властных структурах России, служащих интересам армян, или самих армян. Уверен, что обеспокоенность Азербайджана в данном вопросе, сотрудничество с Россией, дружба между странами, взаимоотношения двух стран в рамках СНГ будет учтена и вопрос будет решен».

Кроме того, как отметил эксперт, учитывая то, что в Российской Федерации проживают представители различных национальностей, решение о ликвидации регистрации организации, представляющей одну из национальных общин страны, нанесет ущерб и имиджу российского государства.

«Особенно если учесть, что Азербайджан является лидером Южного Кавказа, проводит независимую внешнюю политику, растет авторитет республики как мультикультуральной и толерантной страны, решение о закрытии ВАК может отразиться на имидже России. Я все же не думаю, что руководство Российской Федерации допустит такое. Надеюсь, что руководство, президент страны вмешается в дело и предотвратит подобное развитие ситуации»,- отметил Р.Гонагов.

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Ранее депутат парламента Азербайджана, глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин высказал обеспокоенность ситуацией вокруг возможной ликвидации регистрации ВАК. По его словам, на протяжении многих лет русская община Азербайджана и азербайджанская община России - Всероссийский азербайджанский конгресс тесно сотрудничали в различных областях. Депутат также отметил чуткое отношение в Азербайджане к русскому языку, сохранение образования на русском языке, что, по его мнению, не всем по душе. М.Забелин подчеркнул, что «деструктивные силы, пытающиеся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в РФ и общественно-политическое спокойствие в Азербайджане, используя некоторые упущения в деятельности ВАК, стараются оказать негативное влияние на межгосударственные отношения двух стран».

В свою очередь советник президента ВАК, член президиума Конгресса Камран Рустамов в интервью 1news.az заявил, что ВАК никогда не допускал никаких правонарушений, каких-либо серьезных ошибок в своей работе, всегда действуя строго в рамках закона. Он допустил наличие мелких недочетов в широкой деятельности организации, из-за которых принимать решение о ее упразднение в корне неверно.

Рустамов также подчеркнул, что ВАК ставит перед собой такие важные задачи, как доведение до российской общественности правды об Азербайджане, его истории, культуре, проходящих процессах развития, конечно, о нагорно-карабахском конфликте; поиск точек соприкосновения, где бы интересы Азербайджана и России совпадали; работа с молодежью, ее воспитание в духе сотрудничества и взаимопонимания.

Талыб Бархудаев