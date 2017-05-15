Ликвидация регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) отразится на отношениях народов России и Азербайджана, а также на межгосударственных отношениях.

Об этом 1news.az заявил президент Национального форума НПО Азербайджана Рауф Зейни, комментируя новость о предстоящем 15 мая рассмотрении Верховным судом России обращения Министерства юстиции РФ о ликвидации регистрации ВАК.

«Межгосударственные отношения строятся на более серьезной основе и интересах. Однако в ВАК объединены миллионы азербайджанцев, и если сегодня ликвидируется организация, объединяющая наших соотечественников, то не следует рассматривать это как обычный вопрос. Азербайджанская общественность не может оставаться равнодушной к такому факту. Вне всяких сомнений, это оставит свой осадок и в межгосударственных отношениях»,- сказал Зейни.

«ВАК действует в России, как и другие организации различных национальных общин в этой стране, в рамках определенных уставов и положений. Его деятельность по развитию нашей общины налицо. Также у этой организации есть заслуги в общественно-политической жизни России, ее культурной жизни.

К тому же деятельность Конгресса является частью сотрудничества на взаимовыгодной основе с учетом функционирования в Азербайджане русской общины. В нашей стране обеспечивается толерантная среда, развиваются ценности мультикультурализма, действуют школы на русском языке, русской общине, гражданам русской национальности создано даже больше условий, чем азербайджанцам в России», - сказал глава Форума.

Однако, как отметил Р.Зейни, азербайджанская община, члены ВАК участвуют в развитии России, в ее экономическом росте через гуманитарную деятельность организации, социальные проекты. Он также подчеркнул, что азербайджанцами-предпринимателями открыто немало рабочих мест.

«Сегодня отношения двух стран в результате деятельности президентов Азербайджана и России развиваются по восходящей, они находятся на самом высоком уровне. Кто же может быть заинтересован в закрытии организации азербайджанской общины в такой период? Думаю, это дело рук заинтересованных групп, способных нанести урон и российским интересам. Не надо воспринимать это как технический или юридический вопрос.

В период успешного развития сотрудничества между двумя странами, партнерства в обеспечении безопасности в регионе поднятие вопроса о ликвидации ВАК следует рассматривать как действие сил, противостоящих интересам России и Азербайджана», - подчеркнул он.

Президент НФНПО Азербайджана полагает, что действия соответствующих органов России, Минюста этой страны в связи с вопросом ликвидации регистрации ВАК «не вписываются в сегодняшние отношения между нашими странами и могут нанести ущерб дружественным отношениям».

«Это является неуважением по отношению к азербайджанской общине, и, уверен, наша общественность выразит решительный протест против подобного, а соответствующие органы России с чуткостью отнесутся к вопросу, иначе это может навредить отношениям между двумя народами», - добавил Р.Зейни.

Талыб Бархудаев