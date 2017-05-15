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Политика

В Брюсселе обсудят ход подготовки к Саммиту Восточного партнерства 15.05.2017 17:40

Одним из вопросов на заседании Совета Европейского Союза, который проходит в понедельник в Брюсселе, станет подготовка к пятому саммиту Восточного партнерства.

«На повестке дня сегодняшней встречи также будет рассмотрен процесс подготовки к саммиту Восточного партнерства, который пройдет во второй половине года», - сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини перед началом заседания.

«Это четко демонстрирует, что внимание Евросоюза сосредоточено в равной степени как на южное, так и на восточное соседство», - добавила она.

Слова Могерини – Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности – представлены на сайте Евросоюза.

Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник, саммит состоится 24 ноября в Брюсселе. Ему будет предшествовать встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства, которая пройдет 19 июня в Люксембурге. 

Первый саммит Восточного партнерства состоялся в Праге (Чешская Республика) в мае 2009 года, второй – в сентябре 2011 года в Варшаве (Польша), третий – в ноябре 2013 года в Вильнюсе (Литва), четвертый — в мае 2015 года в Риге (Латвия).

Программа ЕС «Восточное партнерство» объединяет страны региона восточного соседства ЕС. Это шесть постсоветских республик - Азербайджан, Грузия, Армения, Молдова, Украина и Беларусь.

Елена Остапенко, Э.Т.

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В Брюсселе обсудят ход подготовки к Саммиту Восточного партнерства
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