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Политика

Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 140 раз 14.05.2017 10:23

Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, 60- и 82-миллиметровые минометы (40 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Гарагашлы, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

1news.az

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