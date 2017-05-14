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Политика

Общество Красного Полумесяца Ирана заинтересовано в расширении связей с Азербайджаном 14.05.2017 18:04

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, председатель Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи Али Гасанов принял делегацию во главе с заместителем президента Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран Хасаном Саффария.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в госкомитете, говоря на встрече об отношениях Азербайджанской Республики с Исламской Республикой Иран, являющимися двумя дружественными мусульманскими странами, Али Гасанов выразил удовлетворение от развития взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, подчеркнул важное значение расширения этих связей не только в экономической, но и гуманитарной сфере.

Али Гасанов отметил особую роль великого лидера Гейдара Алиева в подъеме на новый, более высокий уровень азербайджано-иранских связей. Он добавил, что эти отношения ныне успешно продолжаются под руководством Президента Ильхама Алиева. Взаимные визиты президентов двух стран еще более ускорили развитие наших связей.

Отметив, что истинная дружба и братство проявляются в сложные и тяжелые дни, заместитель премьер-министра выразил признательность за помощь, оказанную гуманитарными организациями Ирана – Комитетом "Имдад имама Хомейни" и Обществом Красного Полумесяца в период, когда Азербайджан испытывал затруднения в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Али Гасанов сказал, что в те тяжелые годы впервые гуманитарная помощь была оказана Азербайджану Обществом Красного Полумесяца Ирана, в Билясуварском, Саатлинском и Сабирабадском районах были созданы 7 палаточных лагерей, в которых были временно размещены до 50 тысяч вынужденных переселенцев. В те тяжелые дни экономические возможности Азербайджана находились на очень низком уровне.

Али Гасанов также отметил, что в результате дальновидной политики и напряженной деятельности Президента Ильхама Алиева сегодня Азербайджан стал одной из наиболее динамично развивающихся стран мира.

Затронув протекающие в мире процессы, Али Гасанов сказал: «В мире всегда препятствовали солидарности мусульманских стран. Однако несмотря на это, наши страны всегда должны быть едины и солидарны. Обратив сегодня внимание на конфликтные зоны в мире, увидим, что в наибольшей степени от этих проблем страдают мусульманские страны. В результате испытывают трудности невинные люди. Однако считаю, что подобная несправедливость не может продолжаться вечно.

Сегодня мир равнодушно относится к решению наших проблем. В подобной ситуации есть серьезная необходимость в солидарности и сотрудничестве мусульманских стран. Президент Азербайджана всегда подчеркивает на международных мероприятиях важное значение солидарности мусульманских стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил нынешний год «Годом исламской солидарности» в нашей стране.

Именно проведение в эти дни IV Игр исламской солидарности в Азербайджане, являющемся центром толерантности и мультикультурализма, является месседжем мира, солидарности и единства на планете, адресованным нашей страной всему миру».

Выразив признательность за подробную информацию и теплую встречу, Хасан Саффария высказал заинтересованность в расширении связей с Азербайджаном, являющемся стабильной, развивающейся страной-партнером.

Сообщив, что в примерно 14 странах мира действуют клиники организации, гость подчеркнул важное значение дальнейшего расширения сфер деятельности в Азербайджане.

Во встрече приняли участие директор больницы Красного Полумесяца в Тегеране Хамид Чубине, его заместитель Хашими Назари Сейид Саид и руководитель азербайджанского представительства Общества Красного Полумесяца Ирана Сеид Бахман Собхани.

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