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Политика

ВС Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня 13.05.2017 09:41

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгепар Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Ферехли, Гаймаглы, Кемерли, Газахского района, Агбулаг, Коханеби, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

1news.az

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