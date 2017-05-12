Разведка США видит угрозу полномасштабных военных действий в Карабахе в 2017 году

В 2017 году сохраняется вероятность полномасштабных военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, утверждает Национальная разведка США.

«Напряженность между Арменией и Азербайджаном в связи с сепаратистским Нагорным Карабахом, а также нежелание идти на компромисс и усиление внутреннего давления указывают на то, что потенциал для широкомасштабных боевых действий сохранится в 2017 году», - говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэниела Коутса.

Доклад Коутса на тему «Оценка всемирной угрозы от разведки США» был представлен 11 мая перед слушаниями в специальном комитете Конгресса США по разведке.

Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта нашла свое отражение в общем разделе «Россия и Евразия», подраздел «Кавказ и Центральная Азия», где говорится о региональных угрозах.

Официальные представители Азербайджана и Армении пока не отреагировали на выводы Нацразведки США.

В апреле 2016 года произошла самая серьезная военная эскалация в зоне нагорно-карабахского конфликта с момента введения режима прекращения огня в 1994 году.

В ночь на 2 апреля армянские вооруженные силы подвергли массированному артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана. В результате ответных действий Азербайджанской армии на нескольких участках была прорвана первая линия обороны ВС Армении, установлен контроль над рядом стратегических высот и населенных пунктов.

Елена Остапенко