Армения не готова к сосуществованию не только с азербайджанцами, но даже и с азербайджанскими яблоками - Мубариз Ахмедоглу

«Азербайджанские яблоки создали в Армении ажиотаж на уровне президента, премьер-министра. Пресса активно держит этот вопрос на повестке дня. Официальные лица, эксперты и лидеры политических партий неоднократно выразили свое отношение к этому вопросу. Некоторые из экспертов, опасающихся наличия азербайджанских яблок в Армении, тесно сотрудничают с США и ЕС», - сказал директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

По его словам, позиция же населения по вопросу продажи азербайджанских яблок в Армению разнится. Ссылаясь на сообщения прессы, политолог отметил, что азербайджанское происхождение яблок повысила к ним коммерческий интерес у населения.

«Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту ввоза азербайджанских яблок в Армению. Уже задержаны 6 должностных лиц. Некоторые обобщения:

I. Азербайджанские яблоки опозорили нынешнее поколение армян, называющих себя древним, цивилизованным, культурным, образованным народом. На поверку они оказались сборищем глупых, непросвещенных и аморальных людей.

II. Руководство Армении и общественно-политическая среда, заявляющие о готовности к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, не готовы к сосуществованию не только с азербайджанцами, но, как оказалось, даже и с азербайджанскими яблоками.

III. По версии армян, 100 лет назад турки уничтожили 1,5 миллиона армян в Османской империи. В Армении после обретения независимости постоянно продавались турецкие товары. Амплитуда колебания объема годового товарооборота между Турцией и Арменией в последние 20 лет находится в пределах 50-500 миллионов долларов. В 2016 году эта цифра, если я не ошибаюсь, достигла 236 миллионов долларов. Нынешняя элита Армении спустя 80 лет стала ввозить турецкие товары на миллионы долларов. Конфликту между Арменией и Азербайджаном 30 лет, и по официальной позиции армян, корни армяно-азербайджанского конфликта уходят на 100-150 лет назад в Османскую империю. Число погибших и пропавших без вести в этой войне составляет примерно 30 тысяч человек. Логика армян странная. Получается, что можно есть помидоры за миллионы долларов, которые поставляют турки, убившие 1,5 миллиона армян, носить их одежду, но нельзя есть яблоки за 300-400 долларов, которые ввозят азербайджанцы, убившие несколько тысяч армянских оккупантов на захваченных азербайджанских землях. Армянка с высшим образованием может работать уборщицей в доме у турка в Турции. Однако не должна иметь никаких контактов с азербайджанцем. Это не только отсутствие логики, но и разоблачение руководства, элиты и всей общественно-политической среды Армении. Если сила азербайджанских яблок такова, то пусть армяне поймут какова сила Азербайджана.

IV. Нападки на азербайджанские яблоки происходят в Армении на глазах у дипломатов зарубежных стран. Подавляющее большинство из них представляют себя борцами, создающими доверие между двумя народами. Ни один из них не сказал ни слова. Азербайджанские яблоки самоотверженны, очаровывают армянский народ. А так называемые «создатели доверия», не оказавшие поддержки «Платформе мира», также не защитили азербайджанские яблоки в Армении. Кстати, азербайджанские яблоки и не ждали защиты от них.

Азербайджанские яблоки самостоятельно сами по себе выявили несовершенство общественного сознания в Армении и истинные намерения армян», - подытожил М.Ахмедоглу.