USD1.7025
EUR1.8509
RUB0.0298
Brent50.81
WTI47.89
Золото2 082.41
S&P 500 Index2 394.44
Nikkei 22519 885.21
Политика
Bu xəbər
azərbaycanca

ВС Армении из гранатометов и пулеметов обстреляли азербайджанские позиции 12.05.2017 09:58

Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, 60- и 82-миллиметровые минометы (13 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 135 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Ферехли, Кемерли, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу, Коханеби, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Немирли, Сарыджалы, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

231количество просмотров
Разведка США видит угрозу полномасштабных военных действий в Карабахе в 2017 году
Армения не готова к сосуществованию не только с азербайджанцами, но даже и с азербайджанскими яблоками - Мубариз Ахмедоглу
ВС Армении из гранатометов и пулеметов обстреляли азербайджанские позиции

Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, 60- и 82-миллиметровые минометы
В городе Аугсбург приступила к работе международная конференция на тему «Гейдар Алиев-молодежь-мультикультурализм» - ФОТО
В изданной в Великобритании книге повествуется о неоценимых заслугах великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом - ФОТО
Генпрокуратура АР вынесла официальное предупреждение редактору одного из местных СМИ

В результате расследования, проведенного Генпрокуратурой Азербайджана, было установлено
Азербайджан, Грузия и Турция готовятся подписать соглашение о трехстороннем военном сотрудничестве
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В связи с Исламиадой изменяются пути следования и время работы свыше 30 автобусных маршрутов – СПИСОКГраждане Азербайджана со следующего года смогут ездить в некоторые страны лишь с удостоверением личностиАзербайджанский студент в Германии пресек армянскую провокацию о принадлежности Нагорного Карабаха АрменииАзербайджанская штангистка, находящаяся на 8-м месяце беременности, исключена из сборнойКак добраться до Олимпийского стадиона в дни открытия и закрытия Исламиады? – ФОТОСитуация на НГДУ «28 Мая» находится под контролем - ФОТО - ОБНОВЛЕНОВ Азербайджане скончался мужчина, пытавшийся убить бывшую беременную женуРоссийский ведущий Киселев разбил в Крыму лицо - ФОТОАпелляционный суд отклонил жалобу осужденного по делу о смерти сына судьи – ФОТОВ России расстреляли армян из-за 17 долларов

НОВОЕ НА САЙТЕ

12 мая11:30 ФК АЗАЛ переименован в «Шювялан» и будет выступать в Первом дивизионе11:25 Чувственность и сексуальность: 52-летняя Моника Беллуччи повторила образ Мэрилин Монро – ФОТО11:20 Первые «Быстрые свидания» в Баку: как это было?11:15 Начались работы по замене газона гянджинского стадиона11:10 Очищено от мин свыше 2,6 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО11:05 Разведка США видит угрозу полномасштабных военных действий в Карабахе в 2017 году11:00 Вернидуб остался в «Габале»10:55 Беременной конкурсантке «Евровидения-2017» сделали предложение в прямом эфире: как это было? – ФОТО – ВИДЕО10:50 Армения не готова к сосуществованию не только с азербайджанцами, но даже и с азербайджанскими яблоками - Мубариз Ахмедоглу10:42 Официальный курс маната ко всем валютам на 12 мая10:36 «Сумгайыт» попрощался с 9 футболистами10:32 Армения-2017. Выбор между черной дырой и светом?10:26 Найдена причина анорексии10:21 Экономическая модель Гейдара Алиева продолжает успешно развиваться10:15 В Баку состоялось открытие бренд-зоны Lenovo