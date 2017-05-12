ВС Армении из гранатометов и пулеметов обстреляли азербайджанские позиции

Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, 60- и 82-миллиметровые минометы (13 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 135 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, с позиций в селе Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Мосесгех, Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Ферехли, Кемерли, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу, Коханеби, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Немирли, Сарыджалы, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.